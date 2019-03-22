Португалия - Украина: известный тренер призвал не зацикливаться на Роналду
22 марта, 2019, 13:41
Известный тренер Александр Головко заявил, что в матче против Португалии украинским футболистам не стоит уделять внимание исключительно Криштиану Роналду
Об этом Головко заявил в интервью " Сегодня ".
"Зацикливаться на одном Роналду - опасно. У португальцев и без него хватает мастеровитых ребят. Но в этом матче многое будет зависеть от настроения Криштиану. Если Роналду пренебрежительно отнесется к нашей команде, будут шансы на то, что он себя не проявит. А если он настроится, как на "Атлетико", то проблемы будут ", - сказал Головко.
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- Матч Португалия - Украина начнется сегодня в 21.45 .
- Игрок сборной Украины Александр Зинченко заявил, что его одноклубник по "Манчестер Сити" Бернарду Силва опаснее Криштиану Роналду .
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на отборочный матч с Португалией .
- Португальский тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что Андрей Шевченко сменил менталитет сборной Украины .
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