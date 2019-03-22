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Евро-2020: расписание матчей и трансляций пятницы


фото: uefa.com
Сегодня, 22 октября, проходят матчи 1-го тура отборочного турнира Евро-2020, Украина встречается в гостях с Португалией

Евро-2020. отборочный турнир

1-й тур

22 марта

19:00 - группа A, Болгария - Черногория, телеканал "Футбол 2"

21:45 - группа A, Англия - Чехия, телеканал "Футбол 2"

21:45 - группа B, Португалия - Украина, телеканалы "Украина", "Футбол 1"

21:45 - группа B, Люксембург - Литва

21:45 - группа H, Молдова - Франция

21:45 - группа H, Андорра - Исландия

21:45 - группа H, Албания - Турция

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