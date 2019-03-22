Евро-2020: расписание матчей и трансляций пятницы
22 марта, 2019, 09:00
Сегодня, 22 октября, проходят матчи 1-го тура отборочного турнира Евро-2020, Украина встречается в гостях с Португалией
Евро-2020. отборочный турнир
1-й тур
22 марта
19:00 - группа A, Болгария - Черногория, телеканал "Футбол 2"
21:45 - группа A, Англия - Чехия, телеканал "Футбол 2"
21:45 - группа B, Португалия - Украина, телеканалы "Украина", "Футбол 1"
21:45 - группа B, Люксембург - Литва
21:45 - группа H, Молдова - Франция
21:45 - группа H, Андорра - Исландия
21:45 - группа H, Албания - Турция
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- 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков , которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта. В списке не оказалось Ярослава Ракицкого.
- 15 марта указом Петра Порошенко бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство .
- 19 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса в национальную команду.
- Одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал фаворитов отборочной группы Евро-2020 , где сыграют Португалия и Украина.
- 20 марта стало известно, что сборной Украины в отборочном матче Евро-2020 против Португалии из-за травмы не поможет полузащитник Виктор Коваленко .
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