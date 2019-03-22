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Зинченко рассказал, какой португальский футболист опаснее Роналду


фото: ffu.ua
Игрок сборной Украины Александр Зинченко заявил, что его одноклубник по "Манчестер Сити" Бернарду Силвы опаснее Криштиану Роналду

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ .

На пресс-конференции перед стартовым матчем квалификации Евро-2020 Португалия - Украина полузащитника нашей команды Александра Зинченко попросили сравнить нынешние кондиции его партнера по "Манчестер Сити" Бернарду Силвы и Криштиану Роналду.

"Выберу Бернарду, потому что знаю его невероятный потенциал. Роналду - один из лучших игроков в мире, но прямо сейчас я чувствую опасность от Силвы. Я его хорошо знаю, сейчас он в лучшей форме".

Кроме этого, Зинченко рассказал о своих физических кондициях:

"Конечно, сейчас непростой период, достаточно много матчей. Но когда ты играешь, то находишься в тонусе и преодолеваешь усталость гораздо быстрее", - сказал украинец.

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