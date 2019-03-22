Зинченко рассказал, какой португальский футболист опаснее Роналду
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ .
На пресс-конференции перед стартовым матчем квалификации Евро-2020 Португалия - Украина полузащитника нашей команды Александра Зинченко попросили сравнить нынешние кондиции его партнера по "Манчестер Сити" Бернарду Силвы и Криштиану Роналду.
"Выберу Бернарду, потому что знаю его невероятный потенциал. Роналду - один из лучших игроков в мире, но прямо сейчас я чувствую опасность от Силвы. Я его хорошо знаю, сейчас он в лучшей форме".
Кроме этого, Зинченко рассказал о своих физических кондициях:
"Конечно, сейчас непростой период, достаточно много матчей. Но когда ты играешь, то находишься в тонусе и преодолеваешь усталость гораздо быстрее", - сказал украинец.
- Поединок Португалия - Украина состоится сегодня, 22 марта . Начало - в 21:45.
- Одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал фаворитов отборочной группы Евро-2020 , где сыграют Португалия и Украина.
- Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказал мнение по нейтрализации лидера португальцев Криштиану Роналду .
- Форвард сборной Португалии Кришитану Роналду не смог как следует попасть по мячу на тренировке .
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