Португалия - Украина: Фонсека объяснил, что Шевченко сменил в сборной

22 марта, 2019, 12:16

Португальский тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что Андрей Шевченко сменил менталитет сборной Украины

Об этом Паулу Фонсека заявил в интервью maisfutebol.iol.pt .

"Хочу сказать, что несколько игроков" Шахтера "находятся в сборной Украины и говорят мне, что одержат победу над Португалией. Шевченко сменил команду, ввел молодых игроков. Сборная Украины - коллектив с большим будущим. Способ мышления в украинском футболе все еще имеет множество корней со времен Лобановского. в основном здесь очень оборонительные команды, быстро выбегают в контратаки. Шевченко немного изменил менталитет ". - сказал Фонсека.

Кроме этого, португальский специалист назвал Шевченко многообещающим тренером.

"Что могу сказать о Шевченко, как о тренере? У нас с ним очень хорошие отношения, мы часто обмениваемся мнениями. Шевченко импонирует мне как человек и тренер. Мне нравится, как он рассуждает об игре и тренировки. Он произвел на сборную Украины итальянское влияние , привив свой взгляд на игру. Шевченко - многообещающий тренер. Я не знаю, каковы его планы и есть ли у него амбиции работать в клубе, но путь, пройденный им со сборной Украины уже выглядит фантастически ", - считает тренер" Шахтера ".

Фонсека также рассказал, считает Португалию фаворитом матча.

"Да, в составе сборной Португалии больше техничных игроков. К тому же Португалия будет защищать титул чемпиона Европы", - сказал португалец.