Португалия - Украина: Фонсека объяснил, что Шевченко сменил в сборной
Об этом Паулу Фонсека заявил в интервью maisfutebol.iol.pt .
"Хочу сказать, что несколько игроков" Шахтера "находятся в сборной Украины и говорят мне, что одержат победу над Португалией. Шевченко сменил команду, ввел молодых игроков. Сборная Украины - коллектив с большим будущим. Способ мышления в украинском футболе все еще имеет множество корней со времен Лобановского. в основном здесь очень оборонительные команды, быстро выбегают в контратаки. Шевченко немного изменил менталитет ". - сказал Фонсека.
Кроме этого, португальский специалист назвал Шевченко многообещающим тренером.
"Что могу сказать о Шевченко, как о тренере? У нас с ним очень хорошие отношения, мы часто обмениваемся мнениями. Шевченко импонирует мне как человек и тренер. Мне нравится, как он рассуждает об игре и тренировки. Он произвел на сборную Украины итальянское влияние , привив свой взгляд на игру. Шевченко - многообещающий тренер. Я не знаю, каковы его планы и есть ли у него амбиции работать в клубе, но путь, пройденный им со сборной Украины уже выглядит фантастически ", - считает тренер" Шахтера ".
Фонсека также рассказал, считает Португалию фаворитом матча.
"Да, в составе сборной Португалии больше техничных игроков. К тому же Португалия будет защищать титул чемпиона Европы", - сказал португалец.
- Матч Португалия - Украина начнется сегодня в 21.45 .
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на отборочный матч с Португалией .
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился планами работы после национальной команды .
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