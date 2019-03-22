//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Португалия - Украина: Фонсека объяснил, что Шевченко сменил в сборной


фото: shakhtar.com
Португальский тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что Андрей Шевченко сменил менталитет сборной Украины

Об этом Паулу Фонсека заявил в интервью maisfutebol.iol.pt .

"Хочу сказать, что несколько игроков" Шахтера "находятся в сборной Украины и говорят мне, что одержат победу над Португалией. Шевченко сменил команду, ввел молодых игроков. Сборная Украины - коллектив с большим будущим. Способ мышления в украинском футболе все еще имеет множество корней со времен Лобановского. в основном здесь очень оборонительные команды, быстро выбегают в контратаки. Шевченко немного изменил менталитет ". - сказал Фонсека.

Кроме этого, португальский специалист назвал Шевченко многообещающим тренером.

"Что могу сказать о Шевченко, как о тренере? У нас с ним очень хорошие отношения, мы часто обмениваемся мнениями. Шевченко импонирует мне как человек и тренер. Мне нравится, как он рассуждает об игре и тренировки. Он произвел на сборную Украины итальянское влияние , привив свой взгляд на игру. Шевченко - многообещающий тренер. Я не знаю, каковы его планы и есть ли у него амбиции работать в клубе, но путь, пройденный им со сборной Украины уже выглядит фантастически ", - считает тренер" Шахтера ".

Фонсека также рассказал, считает Португалию фаворитом матча.

"Да, в составе сборной Португалии больше техничных игроков. К тому же Португалия будет защищать титул чемпиона Европы", - сказал португалец.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

22 марта, 2019 пятница

21 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать