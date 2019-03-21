В Европарламенте против отсрочки Brexit после 23 мая
21 марта, 2019, 15:15
Европарламент считает невозможным предоставление отсрочки выходу Британии из ЕС после 23 мая, когда в странах ЕС начнутся выборы в Европарламент нового созыва
Об этом заявил координатор Европарламента по Brexit Ги Верхофстадт, сообщает Вloomberg.
"Наша позиция однозначна: отложить Brexit на период после 23 мая невозможно", - заявил он.
Верхофстадт добавил, что "пришло время завершить все эти переговоры".
"Мы не хотим, чтобы в ближайшие месяцы, в ближайшие годы, мы были заняты вопросом Brexit", - отметил координатор.
Добавим, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания направила ЕС официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня. В письме она также заявила о намерении выдвинуть новые предложения по защите внутреннего рынка Великобритании в свете Brexit.
- Напомним, 20 марта в Еврокомиссии заявили, что выступают за проведение Brexit до 23 мая 2019 г., или долгосрочный перенос этой процедуры.
- 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения .
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
- Палата общин парламента Великобритании проголосовала за обращение к ЕС по поводу отсрочки Brexit.
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