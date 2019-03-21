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В Европарламенте против отсрочки Brexit после 23 мая


фото: REUTERS
Европарламент считает невозможным предоставление отсрочки выходу Британии из ЕС после 23 мая, когда в странах ЕС начнутся выборы в Европарламент нового созыва

Об этом заявил координатор Европарламента по Brexit Ги Верхофстадт, сообщает Вloomberg.

"Наша позиция однозначна: отложить Brexit на период после 23 мая невозможно", - заявил он.

Верхофстадт добавил, что "пришло время завершить все эти переговоры".

"Мы не хотим, чтобы в ближайшие месяцы, в ближайшие годы, мы были заняты вопросом Brexit", - отметил координатор.

Добавим, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания направила ЕС официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня. В письме она также заявила о намерении выдвинуть новые предложения по защите внутреннего рынка Великобритании в свете Brexit.

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