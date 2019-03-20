ЕС против переноса Brexit на 30 июня
20 марта, 2019, 16:05
Еврокомиссия выступает за проведение Brexit до 23 мая 2019 года
Об этом сообщает Reuters .
"Любое продление, предлагаемое Соединенному Королевству, должно продолжаться до 23 мая 2019 года или должно быть значительно дольше и требовать европейских выборов. Это единственный способ защитить функционирование институтов ЕС и их способность принимать решения", - говорится в документе Еврокомиссии.
В Брюсселе объясняют свою позицию тем, что 23 мая должно быть крайним сроком, так как сразу после этого стартуют выборы в Европарламент.
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения.
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
- Палата общин парламента Великобритании проголосовала за обращение к ЕС относительно отсрочки Brexit.
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