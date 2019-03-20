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ЕС против переноса Brexit на 30 июня


фото: REUTERS
Еврокомиссия выступает за проведение Brexit до 23 мая 2019 года

Об этом сообщает Reuters .

"Любое продление, предлагаемое Соединенному Королевству, должно продолжаться до 23 мая 2019 года или должно быть значительно дольше и требовать европейских выборов. Это единственный способ защитить функционирование институтов ЕС и их способность принимать решения", - говорится в документе Еврокомиссии.

В Брюсселе объясняют свою позицию тем, что 23 мая должно быть крайним сроком, так как сразу после этого стартуют выборы в Европарламент.

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