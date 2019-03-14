Парламент Великобритании проголосовал за отсрочку Brexit
14 марта, 2019, 20:32
Палата общин парламента Великобритании проголосовала за обращение к ЕС об отсрочке Brexit
Об этом сообщает CNN .
Решение поддержали 412 депутатов, против - 202. До 30 июля Британия обратиться к ЕС с просьбой отсрочить свой выход.
Таким образом депутаты признали, что для разрешения ситуации, сложившейся из-за Brexit, необходимо больше времени. Принятию этого решения предшествовали голосования за три поправки и все они были отклонены.
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения .
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
Читайте также
-
-
-
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране