14 марта, 2019, 20:32

Палата общин парламента Великобритании проголосовала за обращение к ЕС об отсрочке Brexit

Об этом сообщает CNN .

Решение поддержали 412 депутатов, против - 202. До 30 июля Британия обратиться к ЕС с просьбой отсрочить свой выход.

Таким образом депутаты признали, что для разрешения ситуации, сложившейся из-за Brexit, необходимо больше времени. Принятию этого решения предшествовали голосования за три поправки и все они были отклонены.