//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Парламент Великобритании проголосовал за отсрочку Brexit

Палата общин парламента Великобритании проголосовала за обращение к ЕС об отсрочке Brexit

Об этом сообщает CNN .

Решение поддержали 412 депутатов, против - 202. До 30 июля Британия обратиться к ЕС с просьбой отсрочить свой выход.

Таким образом депутаты признали, что для разрешения ситуации, сложившейся из-за Brexit, необходимо больше времени. Принятию этого решения предшествовали голосования за три поправки и все они были отклонены.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать