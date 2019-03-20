Люди не становятся "взрослыми" до 30 лет, - ученые

20 марта, 2019, 15:50

Ученые Кембриджского университета, исследующие мозг и нервную систему человека, выяснили,что люди не становятся полностью взрослыми, пока им не исполнится около 30 лет

В Великобритании, как и в Украине, по закону человек считается взрослым с 18 лет. Однако возраст взросления является индивидуальным.

"Утверждение о переходе из детства во взрослую жизнь, выглядит все более абсурдным. Этот переход намного тоньше и происходит в течение трех десятилетий. Не существует детства, а потом сразу взрослой жизни. Люди проходят определенный путь по определенной траектории", - отметил профессор Питер Джонс с Кембриджского университета.

По результатам исследования ученых, люди старше 18 лет все еще переживают изменения в мозге, которые могут влиять на поведение и делают их более склонными к развитию психических расстройств. Такое развитие головного мозга продолжается примерно до 30 лет.