ГБР расследует возможное разглашение Луценко данных следствия по делу убийства Гандзюк
Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем в Facebook .
"ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генпрокурором Луценко сведений досудебного расследования по делу убийства Кати Гандзюк", - написал Найем.
Найем сообщил, что 27 декабря подавал заявление в ГБР, но дело не возбудили, потому 4 января подал в Печерский суд жалобу на бездействие уполномоченных лиц ГБР.
"28 февраля Печерский районный суд. Киева вынес решение: удовлетворил мою жалобу на бездействие следователей и обязал последних зарегистрировать уголовное производство. В тот же день суд направил в ГБР копию этого постановления с сопроводительным письмом", - написал Найем.
Он отметил, что 19 марта дело еще не было возбуждено.
"Мы подали заявление о преступлении, предусмотренном ст. 382 УК за неисполнение решения Печерского суда. Только сегодня получили информацию о том, что позавчера ГБР все же зарегистрировало производство", - говорится в сообщении.
- Напомним, 31 июля 2018 Катерину Гандзюк облили кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Катерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощника депутата от БПП Игоря Павловского. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левина объявлен в розыск .
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Катерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога.
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
- С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.
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