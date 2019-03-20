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ГБР расследует возможное разглашение Луценко данных следствия по делу убийства Гандзюк

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генпрокурором данных по делу убийства Кати Гандзюк

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем в Facebook .

"ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генпрокурором Луценко сведений досудебного расследования по делу убийства Кати Гандзюк", - написал Найем.

Найем сообщил, что 27 декабря подавал заявление в ГБР, но дело не возбудили, потому 4 января подал в Печерский суд жалобу на бездействие уполномоченных лиц ГБР.

"28 февраля Печерский районный суд. Киева вынес решение: удовлетворил мою жалобу на бездействие следователей и обязал последних зарегистрировать уголовное производство. В тот же день суд направил в ГБР копию этого постановления с сопроводительным письмом", - написал Найем.

Он отметил, что 19 марта дело еще не было возбуждено.

"Мы подали заявление о преступлении, предусмотренном ст. 382 УК за неисполнение решения Печерского суда. Только сегодня получили информацию о том, что позавчера ГБР все же зарегистрировало производство", - говорится в сообщении.

 

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