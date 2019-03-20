ГБР расследует возможное разглашение Луценко данных следствия по делу убийства Гандзюк

20 марта, 2019, 20:59

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генпрокурором данных по делу убийства Кати Гандзюк

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем в Facebook .

"ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генпрокурором Луценко сведений досудебного расследования по делу убийства Кати Гандзюк", - написал Найем.

Найем сообщил, что 27 декабря подавал заявление в ГБР, но дело не возбудили, потому 4 января подал в Печерский суд жалобу на бездействие уполномоченных лиц ГБР.

"28 февраля Печерский районный суд. Киева вынес решение: удовлетворил мою жалобу на бездействие следователей и обязал последних зарегистрировать уголовное производство. В тот же день суд направил в ГБР копию этого постановления с сопроводительным письмом", - написал Найем.

Он отметил, что 19 марта дело еще не было возбуждено.

"Мы подали заявление о преступлении, предусмотренном ст. 382 УК за неисполнение решения Печерского суда. Только сегодня получили информацию о том, что позавчера ГБР все же зарегистрировало производство", - говорится в сообщении.