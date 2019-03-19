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Юлия и Юрий Тимошенко: Верховный Суд не удовлетворил иск о нумерации в бюллетене

Верховный суд не удовлетворил иск об установлении в избирательных бюллетенях порядковых номеров кандидатов в президенты

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда в Facebook.

Отмечается, что представитель Юлии Тимошенко обратился в суд с иском установить в избирательные бюллетени порядковые номера, ведь два кандидата имеют одинаковую фамилию, инициалы, место работы и должность.

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По мнению истца, это "приведет к ошибочному пониманию избирателями результатов их выбора и исказит результаты голосования".

Суд возразил против удовлетворения иска, ведь ЦИК во время совещания 6 марта не поддержала решение о нумерации граф, содержащих информацию о персональных данных кандидатов в президенты.

"Комиссия приняла все необходимые и определенные законом мероприятия при утверждении формы избирательного бюллетеня и использовала предоставленные полномочия в пределах и способом, определенные законом", - отметили в суде.

Напомним, что кандидатами в президенты с одинаковыми фамилиями и инициалами являются Тимошенко Юлия Владимировна и Тимошенко Юрий Владимирович, а с одинаковыми фамилиями Игорь и Александр Шевченко.

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