Юлия и Юрий Тимошенко: Верховный Суд не удовлетворил иск о нумерации в бюллетене
Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда в Facebook.
Отмечается, что представитель Юлии Тимошенко обратился в суд с иском установить в избирательные бюллетени порядковые номера, ведь два кандидата имеют одинаковую фамилию, инициалы, место работы и должность.
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По мнению истца, это "приведет к ошибочному пониманию избирателями результатов их выбора и исказит результаты голосования".
Суд возразил против удовлетворения иска, ведь ЦИК во время совещания 6 марта не поддержала решение о нумерации граф, содержащих информацию о персональных данных кандидатов в президенты.
"Комиссия приняла все необходимые и определенные законом мероприятия при утверждении формы избирательного бюллетеня и использовала предоставленные полномочия в пределах и способом, определенные законом", - отметили в суде.
Напомним, что кандидатами в президенты с одинаковыми фамилиями и инициалами являются Тимошенко Юлия Владимировна и Тимошенко Юрий Владимирович, а с одинаковыми фамилиями Игорь и Александр Шевченко.
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- СМИ выяснили, что задержанными оказались глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и бывший боец батальона "Донбасс" Александр Ищенко.
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