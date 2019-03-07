Взятку Юрию Тимошенку дал глава политической партии, - ГПУ
Об этом в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
"Задержан глава одной из политических партий непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины - кандидату в президенты - денежных средств за отказ от участия в выборах главы государства", - написал Лысенко.
По его словам, глава одной из политических партий склонял кандидата в президенты отказаться от участия в выборах путем написания заявления в ЦИК о снятии своей кандидатуры. За отказ от участия в выборах Тимошенко предлагали 5 млн грн.
Представитель ГПУ добавил, что кандидат в президенты обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру.
Тимошенко заявил, что на него начали выходить с различными предложениями сразу после того, как он зарегистрировался кандидатом в президенты. Всего он насчитал 12 таких попыток. По его словам, сначала ему поступали угрозы, а затем начали предлагать деньги помощникам, информирует ВВС.
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- 6 марта ГПУ, ГБР и СБУ задержали двух человек, которые пытались дать кандидату в президенты Юрию Тимошенку деньги в эквиваленте 5 млн грн за отказ баллотироваться.
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