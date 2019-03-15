Взятка Юрию Тимошенко: подозреваемый Костанчук вышел из СИЗО под залог в 4 млн
15 марта, 2019, 19:51
Подозреваемый в попытке дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук вышел из СИЗО под залог в 4 миллиона гривен
Об этом сообщил его адвокат Евгений Музычук, передает Общественное радио.
"Залог, внесенный за него, - 4 миллиона гривен, так как предусмотрено постановлением следственного судьи. Меньше не может быть, потому что это не является основанием для замены меры пресечения", - сказал он.
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Музычук рассказал, что вносило залог "очень много людей", а "желающих было еще больше", и залоговая сумма является результатом совместного вклада более 20 человек.
- Напомним, 6 марта ГПУ, ГБР и СБУ задержали двух человек, которые пытались дать кандидату в президенты Юрию Тимошенко деньги в эквиваленте 5 млн грн за отказ баллотироваться.
- Представитель ГПУ сообщил, что при попытке дачи взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко задержали главы одной из политических партий.
- СМИ выяснили, что задержанными оказались глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и бывший боец батальона "Донбасс" Александр Ищенко.
- Костанчук заявил, что это спланированная провокация.
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