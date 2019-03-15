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Взятка Юрию Тимошенко: подозреваемый Костанчук вышел из СИЗО под залог в 4 млн

Подозреваемый в попытке дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук вышел из СИЗО под залог в 4 миллиона гривен

Об этом сообщил его адвокат Евгений Музычук, передает Общественное радио.

"Залог, внесенный за него, - 4 миллиона гривен, так как предусмотрено постановлением следственного судьи. Меньше не может быть, потому что это не является основанием для замены меры пресечения", - сказал он.

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Музычук рассказал, что вносило залог "очень много людей", а "желающих было еще больше", и залоговая сумма является результатом совместного вклада более 20 человек.

 

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