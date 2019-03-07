7 марта, 2019, 09:27

Кандидату в президенты Юрию Тимошенко предлагали 5 млн грн за отказ от участия в выборах президента Украины глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и бывший боец батальона "Донбасс" Александр Ищенко

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сейчас оба подозреваемых задержаны правоохранителями.

По информации издания, Костанчук общался с Тимошенко об ускорении снятии своей кандидатуры с выборов.

В частности, представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко ранее сообщал, что среди задержанных есть глава одной из политических партий. Впрочем, он не называл фамилии подозреваемого.

Издание отмечает, что 54-летний Тарас Костанчук является бывшим бойцом батальона "Донбасс". Он прошел Иловайск, некоторое время был помощником народного депутата и экс-командира батальона Семена Семенченко.

С 2007 по 2012 годы Костанчук был помощником депутата от "Нашей Украины - Народной Самообороны" Юрия Кармазина. А на президентских выборах 2014 года был доверенным лицом кандидата от "Оппозиционного блока" Юрия Бойко.

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Кроме того, Костанчук пытался и сам попасть в Верховную Раду. На выборах 2014-го года он баллотировался в 114 округе на Луганщине, как самовыдвиженец, впрочем, набрал менее 5%.

В 2015 году на довыборах в парламент он баллотировался в 205 округе в Чернигове. Его назвали тогда техническим конкурентом Сергея Березенко, который сейчас является заместителем главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

В Чернигове во время кампании правоохранители задерживали машину со списками избирателей, сотнями тысяч гривен в конвертах, агитационной продукцией Березенко и оружием. Костанчук взял ответственность на себя.

На местных выборах в 2015 году в Вишневом он прошел в горсовет по списку "Блока Петра Порошенко", но впоследствии сложил полномочия.

2016 года Костанчук снова пробовал попасть в Верховную Раду на довыборах по 114 округу, впрочем, набрал 4%.

Костанчук также руководил киевской городской парторганизацией Движения Валентина Наливайченко "Справедливость", но в апреле 2018 года в партии заявили, что больше с ним не сотрудничают

Тарас Костанчук подавал документы на участие в президентских выборах 2019-го от "Партии защитников Украины", но ЦИК отказала в регистрации из-за пункта программы о смертной казни для госслужащих коррупционеров.

На фото: Тарас Костанчук, источник: Facebook / Тарас Костанчук

Второй задержанный, Александр Ищенко, не столь популярен, о нем известно не так много. Он также является бывшим бойцом батальона "Донбасс" и прошел Иловайск.

По информации собеседника издания, в деле есть еще третий фигурант, но кто он - пока неизвестно.

На фото: Александр Ищенко, источник: Facebook / Александр Пепел