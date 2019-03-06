Задержаны лица, пытавшиеся "уговорить" кандидата Тимошенко за 5 млн грн выйти из президентской гонки

6 марта, 2019, 20:11

ГПУ, ГБР и СБУ задержали двух человек, которые пытались дать кандидату в президенты Юрию Тимошенко денег в эквиваленте 5 млн грн за отказ баллотироваться

Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

"Генпрокуратура совместно с ГБР и К СБУ только что задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ", - сообщил Луценко.

Злоумышленников задержали по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права).

Луценко также намекнул на доказательства связи задержанных с политиками.

"Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду шума о политических репрессиях", - добавил генпрокурор.