Задержаны лица, пытавшиеся "уговорить" кандидата Тимошенко за 5 млн грн выйти из президентской гонки
6 марта, 2019, 20:11
ГПУ, ГБР и СБУ задержали двух человек, которые пытались дать кандидату в президенты Юрию Тимошенко денег в эквиваленте 5 млн грн за отказ баллотироваться
Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.
"Генпрокуратура совместно с ГБР и К СБУ только что задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ", - сообщил Луценко.
Злоумышленников задержали по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права).
Луценко также намекнул на доказательства связи задержанных с политиками.
"Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду шума о политических репрессиях", - добавил генпрокурор.
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