В NASA показали последнюю панораму Марса, сделанную ровером Opportunity
Об этом говорится на сайте космического агентства .
На последней фотографии, сделанной аппаратом летом прошлого года, видно западный вал кратера Эндевор.
Напомним, ученые пытались наладить связь с ровером Opportunity еще с середины июня, однако попытки ни к чему не привели: аппарат вышел из строя после мощной пылевой бури на Марсе.
В NASA надеялись, что ветер в регионе усилится и сдует пыль с солнечных панелей марсохода. В агентстве считали, что ровер молчит из-за дефицита электропитания через грязные солнечные панели и разряжены аккумуляторы. Также возможно, что электроника и механизмы Opportunity повредились из-за холода.
13 февраля NASA раз попыталось установить связь с марсоходом. После неудачной финальной попытки агентство объявило о завершении миссии.
Во время начала бури велосипед находился в Perseverance Valley. При этом Opportunity уже переживал одну пылевую бурю, но гораздо меньшего размера. Последняя же превышала площадь России и всей Северной Америки вместе взятых, а пылевые облака достигали высоты в 60 км.
"В течение более десяти лет Opportunity был лидером в области исследования планеты, рассказывая нам о давнем прошлом Марса как влажной, потенциально обитаемой планеты и показывая неизведанные марсианские ландшафты", - говорит Томас Цурбухен, помощник администратора NASA по научным вопросам.
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