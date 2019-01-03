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Аппарат Chang'e 4 успешно приземлился на темную сторону Луны. И прислал первое фото

Китайский аппарат для исследования Луны Chang'e 4 в четверг успешно совершил посадку на обратной стороне спутника Земли
Это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на обратную сторону Луны, сообщило издание CNN .

Аппарат Chang'e 4 совершил успешную посадку на обратной стороне Луны третьего декабря в 4:26 по киевскому времени. Глава NASA поздравил достижения коллег из Китая, отметив важность и историчность момента.

Зонд уже прислал первое фото со спутника Земли

Миссия Chang'e 4 была запущена в космос на борту ракеты "Великий поход 3B" 8 декабря с площадки космодрома Сичан, расположенного в юго-западной провинции Китая Сычуань.

Она включает второй китайский луноход и четвертый по счету китайский спутник зондирования Луны. В составе миссии является орбитальный аппарат, велосипед и спусковая платформа.

Напомним период обращения Луны вокруг собственной оси совпадает с периодом обращения вокруг Земли, поэтому он постоянно обращен к нашей планете одной и той же стороной, одновременно другая его сторона недоступна для наблюдений с Земли.

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