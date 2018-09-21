Первый турист к Луне: кого Илон Маск запустит в космос на самой мощной ракете SpaceX

21 сентября, 2018, 18:05

Мария Гурская

Японский миллиардер, фанат искусства и будущий космо-турист. Рассказываем, кого Илон Маск запустит к спутнику Земли и на чем полетит счастливчик

Юсаку Маезава. Наверное, вам это имя незнакомо - он не слишком популярен за пределами своей родины (по крайней мере, не был, пока не выкупил космический турполет у Маска), но в Японии известен как довольно нетипичный бизнесмен, увлеченный искусством и уверен, что оно может способствовать "миру во всем мире".

Во время пресс-конференции в корпоративном офисе компании SpaceX в городе Готорн, Калифорния, стало известно, что он станет первым клиентом SpaceX в качестве космо-туриста вокруг нашего спутника.

Полет планируют (примерно) в 2023 году на ракете SpaceX BFR, которая до сих пор находится на стадии разработки и оценивается примерно в 5 миллиардов долларов. Миллиардер уже внес “значительный” аванс за путешествие, но точная сумма не раскрывается. Интересно, что предприниматель сам пришел с предложением путешествия к Илону Маску.

“Он очень смелый человек, если решился на это”, - сказал глава SpaceX, предупредив также о рисках предстоящего полета, - "Это опасно. Это вам не прогулка по парку. Это потребует определенной подготовки. Это даже не полет на самолете - всегда есть шанс, что что-то пойдет не так".

Несмотря на это, Илон пообещал обдумать вариант совместного путешествия: ракета SpaceX пролетит в 200 километрах от Луны и вернется на Землю.

"Вы должны понимать, что это он выбрал нас, и мы очень этим гордимся. Он очень смелый человек, и, видимо, наиболее к этому мотивирован", - отметил Маск, отвечая на вопрос японского журналиста, что вкратце звучало примерно как "почему именно японец?"

На пресс-конференции Маезава взял микрофон, и в течение 15 минут рассказал не только о том, что такой полет является его мечтой, но и о планах выхватить на BFR более одного места: предприниматель собирается взять с собой художников и представителей творческих профессий, чтобы вдохновить их на новые свершения.

"Луна с детства вдохновляла меня, поэтому я не мог упустить шанс увидеть ее вблизи", - сказал Юсаку, -" В то же время, я не хотел бы быть одиноким в этом путешествии. Я хотел бы разделить этот опыт с как можно большим количеством людей".

По его словам, в компании будут режиссер, художник, танцор, писатель, музыкант, модный дизайнер, скульптор, фотограф и архитектор. Все эти люди присоединятся к Маедзави в полете, который продлится около недели.

По возвращению они создадут выставку своих “лунных разработок”, чтобы отметить полет. Этот проект предприниматель назвал #dearMoon. "Луна всегда вдохновляла человечество. Ради этого этот проект", - сказал Маезава.

Предприниматель не назвал конкретных имен, однако обратился к аудитории: “Если вы услышите это от меня, скажите “да” и примите мое приглашение. Пожалуйста, не говорите "нет"!”.

Так кто же такой Юсаку, как он заработал деньги на лунные путешествия и на чем он полетит?

Знакомьтесь, Юсаку Маезава

Юсаку Маезава является 18-м самым богатым человеком в Японии и руководителем корпорации “Start Today”, которая стоит 12 миллиардов долларов. Его личное состояние же оценивают в 2,7 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

При этом Юсаку не является “мажором” и богатым наследником: он родился в небольшом городке Камагая в 1975 году, в обычной семье бухгалтера и домохозяйки. Учась в школе, он основал собственный музыкальный коллектив Switch Style.

После школы юноша поступил в университет, выехав за своей девушкой в США. “Я смотрел на эти мрачные лица разных людей и понимал, что никогда не хочу быть похожим на них ", - рассказал предприниматель в одном из интервью.

В Америке парень начал свою коллекцию CD-дисков и пластинок с песнями любимых исполнителей. Впоследствии хобби переросло в идею для бизнеса: в 1995 году Маезава вернулся в Японию и основал фирму по импорту в Азию музыкальных CD-дисков через службы доставки.

Бизнес развивался, и довольно быстро перерос в направление с импортом DVD. В 1998 году компания получила название “Start Today”, в 2000 она перешла на онлайн-платформу (чтобы сэкономить средства), а сейчас включает несколько компаний, которые занимаются веб-разработками и, в частности, веб-магазин одежды Zozotown, который считается самым масштабным в Японии.

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Zozotown продает продукты 6300 компаний, а сейчас постепенно меняет правила игры, вводя функцию индивидуального заказа на пошив. И обычным меркам все не ограничится: для такого заказа клиентам отправят специальные костюмы, которые проведут идеальные замеры тела при помощи смартфона пользователя.

На разработку потратили 7 лет и миллионы долларов, но Маезава ожидает, что это приведет к росту его бизнеса на 400 процентов и оценке компании в 46 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет. Сейчас в подчинении Маезави всего более 900 сотрудников.

Фанат искусства и благотворитель

Юсака — человек, который готов выложить десятки миллионов на развитие прекрасного. Так, в 2016 году на выставке в Нью-Йорке он закупился произведениями искусства на 98 миллионов долларов.

Среди других, в своей коллекции он добавил картину “Без названия” за 57 миллионов неоэкспрессиониста с США Жана-Мишеля Баскии, работу Кристофера Вула за14 миллионов долларов и портрет Винсента ван Гога румынского автора Адриана Гене за 2,6 миллиона долларов. Впоследствии эти картины направились в его Фонд современного искусства в Токио.

Маезава рядом с картиной Жана-Мишеля Баския, которую он купил за 110 миллионов долларов

До 2001 года предприниматель профессионально занимался музыкой: его группа Switch Style подписала рекордный контракт с BMG Japan, а затем выпустила три альбома. Однако после выпуска последнего Маезава вышел из группы, чтобы сосредоточиться на управлении компанией.

Юсаку известен и благотворительностью: он пожертвовал миллион долларов на восстановление игрового стадиона в своей родной префектуре Тиба, а в 2003 году он договорился с 40 брендами одежды о создании “антивоенных” футболок против боевых действий в Ираке. Заработанные с продаж 53 тысячи долларов предприниматель перевел на благотворительность.

Также мужчина всерьез обеспокоен распространенным в Японии явлением “смерть от переутруждения”, когда люди фактически изнуряют себя работой до смерти. Чтобы избежать таких явлений в Start Today предприниматель установил в компании 6-часовой рабочий день. Юсаку отметил, что так у работников будет больше времени на себя, семью и хобби.

Билет до Луны

Сколько точно заплатил (и, возможно, еще доплатит) Маезава за полет к луне, доподлинно не известно, однако очевидно это достаточная сумма для выкупа около 6-8 мест на корабле.

"Он платит очень много денег. Мы не будем рассказывать, сколько, но это большая сумма, которая поможет разработке корабля и первой ступени ракеты. В конце система BFR создана, чтобы отправить кого угодно на орбиту, Луну, Марс, и он помогает обычным гражданам получить возможность когда-нибудь путешествовать на другие планеты", - ответил Маск на вопрос о деньгах.

Ходили некоторые слухи о стоимости 1 билета в 35 миллионов долларов, но их никто не подтвердил.

Big Falcon Rocket

или Big Fucking

Как отметил Маск на презентации, сама суть создания компании SpaceX – ускорить становление человечества как космической цивилизации, развитие ракетных технологий до той фазы, когда человечество сможет стать мультипланетным видом.

По его словам, в конце концов с планетой — по вине человека или нет, что-то таки произойдет. И в интересах человечества не ждать этого, а расселяться по как можно большему количеству небесных тел.

“Речь идет именно о мультипланетарности, а не о том, чтобы просто заселить одну планету в каком-то другом месте. Чтобы жизнь была и на Марсе, и на Луне, и на спутниках Юпитера — по всей Солнечной системе, чтобы, наконец, мы могли заселить что-то и за ее пределами”, - сказал предприниматель.

То что же это за ракета, BFR?

В буквальном переводе “Ракета большого сокола” после введения ее в эксплуатацию станет самой мощной разработкой SpaceX.

BFR все еще находится на стадии разработки и тестирования. В высоту она будет где-то с 35-этажный дом (118 метров в высоту), будет иметь две части - ракета-носитель и космический корабль, который выйдет на орбиту, и сможет перевозить не менее 100 тонн полезной нагрузки (для сравнения, Falcon Heavy способна доставить на орбиту Марса максимум 16,8 т груза).

Как ракета-носитель, так и корабль оснащены собственными двигателями и посадочными ножками, а значит, приземляться на поверхность планеты они должны отдельно друг от друга (аналогично тому, как сейчас это делают ракеты Falcon 9).

Корабль, вероятно, сможет вместить около 100 пассажиров, но первый рейс до Луны ограничится кругом где-то в 12 человек. Маск отметил, что отправлять к Луне сразу 100 человек было бы "не слишком разумно".

“Вообще, это 100 тонн прямо к Марсу, при условии дозаправки на орбите. Ракета сконструирована именно таким образом, чтобы доставить 100 тонн нагрузки прямо на поверхность Марса. ”, - сказал Маск.

Он также добавил, что при условии производства топлива на Марсе, оттуда можно будет долететь до пояса астероидов, оттуда до спутников Юпитера. “Таким образом, прыгая по планетах и других небесных телах, можно будет добраться до края нашей Солнечной системы”, - добавил предприниматель.

По словам Маска, BFR должна стать межпланетной транспортной системой, которая позволит добраться в любую точку Солнечной системы, если только мы наладим производство топлива на протяжении всего пути.

Первые тестовые запуски BFR с подъемом ракеты на небольшую высоту могут пройти уже до конца 2019 года, однако о четких сроках говорить рано, особенно из-за недостаточного финансирования проекта.

"Финансирование для BFR - один из ключевых вопросов", - рассказал Маск на конференции. Сейчас SpaceX направляет на ее развитие только 5% своих ресурсов.

Полная запись пресс-конференции SpaceX

"Конечно, у нас есть заказы на доставку грузов к МКС, а в следующем году мы будем отправлять туда космонавтов, у нас также разрабатывается система спутников Starlink и все частные клиенты SpaceX очень важны для развития ракеты", - отметил глава компании.

Подробнее о выше упомянутых проектах читайте в материалах: Маск хочет обеспечить Wi-Fi всю планету. Как будет действовать новый проект от SpaceX и самая Мощная ракета за последние 30 лет. Все, что нужно знать о триумфальном запуске Falcon Heavy

Но относительно любых дат предприниматель не смог дать четкой информации. "Ничего точного мы пока сказать не можем. Даже в этих предполагаемых сроках очень сомневаемся. Если бы у меня был какой-то хрустальный шар, я бы с удовольствием сказал, сколько времени это все займет".