Время существовало еще до Большого взрыва, - ученые
Об этом пишет ScienceAlert.
Около 90 лет назад бельгийский астроном Жорж Леметр предположил, что наблюдаемые изменения в смещении света от далеких галактик означают, что Вселенная расширяется. И если он становится больше, то, соответственно, раньше он был маленьким, особенно во время зарождения - 13,8 млрд лет назад.
Физик Стивен Хокинг на одной из лекций заявил, что плотность небольшого участка материи, которая возникла в сингулярности, с которой произошел Большой взрыв, должна была быть бесконечной. При этом существует несколько моделей, которые пытаются объяснить, что такое сингулярность и как работал пространство и время до Большого взрыва.
Теоремы, предложенные Хокингом и математиком Роджером Пенроуз утверждают, что решение общих уравнений относительности в бесконечно ограниченном масштабе - как и внутри сингулярности - являются неполными.
В повседневных терминах часто говорят, что физика разрушается в сингулярности, что приводит к смешиванию предположений о том, что в этом случае научно мы можем "вытащить" по физике.
Хокинг в интервью с Нилом де Грасс Тайсоном сравнил пространственно-временные измерение Большого взрыва с Южным полюсом. "Нет ничего южнее Южного полюса, поэтому до Большого взрыва не было ничего вокруг", - объяснял свою логику Хокинг.
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Но другие физики утверждают, что есть нечто большее, чем Большой взрыв. Некоторые предполагают, что с другой стороны есть зеркальный вселенная, где время движется назад. Другие апеллируют в пользу Вселенной, восстанавливается.
Физики Тим А. Кословский, Флавио Меркато и Дэвид Слоанвикористалы другой подход и придумали новую модель Большого взрыва, указав, что нарушения существования сингулярности возникает из-за противоречий в свойствах времени, определяемых общей теорией относительности.
Ученые попытались переосмыслить существующую модель расширения и сокращения пространства, при этом делая акцент на том, что материя пространства отличается от структуры пространства-времени.
Representation of shape space
"Все проблемные сроки оказываются нерелевантными при определении величин, определяющих внешний вид Вселенной изнутри", - говорит Дэвид Слоан из Оксфордского университета.
Физики предложили описывать сингулярность сроком Янус-Пойнта - в честь римского бога с двумя лицами. За этим термином, Вселенная нужно рассматривать как двумерный блин к появлению Большого взрыва, однако проходя через Янус-Пойнт, материя становится четырехмерной и построенной снизу вверх.
Исследователи говорят, что несмотря на сложность визуализации этого физического процесса, данная теория может иметь глубокие последствия для симметрии в физике элементарных частиц. Ученые отметили, что идея перевернутой Вселенной не нова, и многие физики уже пытались таким образом интерпретировать общую теорию относительности Эйнштейна.
Сложность теории также состоит в том, что пока ее невозможно проверить никаким экспериментальным путем, поэтому она и останется теорией. Возможно, в дальнейшем новые адронном коллайдере позволят подробнее узнать, что было во время Большого взрыва.
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