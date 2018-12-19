Сатурн скоро потеряет свои кольца. Почему
Об этом говорится на сайте NASA.
Каждую секунду кольца Сатурна разрушаются со скоростью до 1,5 млн т. С учетом их веса, если этот процесс не остановится, они полностью исчезнут в течение 100 млн лет. Основной причиной разрушения колец является магнитное поле Сатурна - под его влиянием наэлектризованные частички устремляются вниз.
Кольца состоят из частиц и глыб водяного льда, которые уравновешены тяготением газового гиганта и своей орбитальной скоростью. Однако состояние равновесия нарушается ультрафиолетовым излучением Солнца или столкновением с микрометеоритами, в результате чего частицы получают электрический заряд. На них начинает действовать магнитное поле планеты, и частицы притягиваются к атмосфере, где испаряются.
По мнению автора исследования, научного сотрудника Центра космических полетов имени Годдарда Джеймса О'Донохью, кольца появились около 100 млн лет назад в результате разрушения спутника Сатурна.
"Это достаточно короткий срок, особенно с учетом того, что возраст самого Сатурна превышает 4 млрд лет", - заявил Джеймс О'Донохью.
Ученые и раньше предполагали, что Сатурн уничтожит свои кольца в течение 300 млн лет. Кольца D и C, которые находятся ближе к планете, могут исчезнуть с момента по космическим меркам - D всего за 60 тыс. лет, а кольцо C, которое содержит гораздо больше материи, исчезнет примерно через 700 тыс. лет.
Однако гравитационные силы также способствуют падению материала в район экватора планеты, что сокращает срок жизни колец еще на 200 млн лет.
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