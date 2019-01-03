Снеговик или кегля: в NASA показали фото астероида Ultima Thule, который находится в 6,5 млрд км от нас

3 января, 2019, 09:35

NASA получило первые снимки наиболее удаленного и древнего космического тела из всех до сих пор сфотографированных - Ultima Thule

Об этом говорится на сайте космического агентства .

Космический аппарат NASA New Horizons пролетел мимо Ultima Thule в первые часы Нового года, открыв эру исследования загадочного пояса Койпера, региона первичных объектов, содержащий ключи к пониманию происхождения Солнечной системы.

Объект (486958) 2014 MU69, известный как Ultima Thule ( "Край света") - это астероид из пояса Койпера, расположенный в 6,5 миллиарда километров от нас. Его изучение - уникальная работа, ведь он является пережитком ранних дней Солнечной системы и может дать ответы на вопросы о ее формировании.

Судя по полученным фото, космическое тело по форме напоминает кеглю для боулинга. К тому же, объект вращается как пропеллер, а ось вращения направлена почти на зонд.

Слева - композиция из двух изображений, сделанных New Horizons в 2018 Изображения художника справа иллюстрирует вид Ultima Thule, основанный на фактическом изображении слева. Направление оси вращения Ultima обозначено стрелками.

Фото Ultima Thule, доступное астрономам в 2019 году

Это фото, как и серия других, было сделано на расстоянии 3,5 тысячи километров от его поверхности. Размеры Ultima Thule - примерно 33 * 15 километров.

В сети также сравнивают объект с снеговиком.

Аппарат прислал и снимки лучшего качества, но они будут идти к Земле несколько месяцев: для отправки сигнала с Земли на космический корабль нужно больше шести часов, а для получения ответа - еще 6:00, а скорость передачи всех отснятых снимков - 1 килобит / секунду. Все данные зонд сможет передать на Землю за 20 месяцев.

Сравнение размеров спутника Плутона - Харона и астероида "Край света"

О зонде

"Новые горизонты" (англ. New Horizons) - межпланетный космический зонд, построенный по космической программе НАСА "New Frontiers".

Космический аппарат был успешно запущен в 2006 году с главной целью - осуществить Пролетное исследования системы Плутона в 2015 году, и, второстепенной целью - осуществить пролет мимо один или несколько объектов пояса Койпера. Это пятый искусственный объект, который достиг скорости, достаточной, чтобы оставить Солнечную систему.

Пояс Койпера

Пояс Койпера (англ. Kuiper belt) - область Солнечной системы за орбитой Нептуна (30 астрономических одници от Солнца) примерно до расстояния 50 астрономических единиц. Пояс Койпера состоит в основном из малых тел, и примерно в 20 раз шире и в 20-200 раз массивнее от пояса астероидов.

Наиболее известный объект в поясе - Плутон, который сначала считался планетой, но был переклассифицирован как карликовая планета.