Балух поздравил Епифания с предоставлением автокефалии Православной церкви Украины

8 января, 2019, 18:25

Политзаключенный Владимир Балух, который отбывает незаконное наказание в Керченской колонии в оккупированном россиянами Крыму, поздравил митрополита Киевского и всея Украины Епифания с предоставлением автокефалии ПЦУ

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

"Уважаемый господин Предстоятель Митрополит Киевский и всея Украины, Владыка Епифаний! Позвольте поздравить Вас, а в Вашем лице и всех священнослужителей, прихожан и простых мирян канонического Православия в Украине со знаковым историческим событием - возвращением автокефалии нашей Святой Церкви!", - передал Балух .

Сообщается, что Балух отметил огромное историческое значение Томоса об автокефалии ПЦУ. Он отметил, что естественная и ненаглядная духовность является неотъемлемой добродетелью украинского народа и стержнем заветной государственности Украины.

Свое обращение политзаключенный закончил словами "Слава Украине!".