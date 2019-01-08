Балух поздравил Епифания с предоставлением автокефалии Православной церкви Украины
8 января, 2019, 18:25
Политзаключенный Владимир Балух, который отбывает незаконное наказание в Керченской колонии в оккупированном россиянами Крыму, поздравил митрополита Киевского и всея Украины Епифания с предоставлением автокефалии ПЦУ
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.
"Уважаемый господин Предстоятель Митрополит Киевский и всея Украины, Владыка Епифаний! Позвольте поздравить Вас, а в Вашем лице и всех священнослужителей, прихожан и простых мирян канонического Православия в Украине со знаковым историческим событием - возвращением автокефалии нашей Святой Церкви!", - передал Балух .
Сообщается, что Балух отметил огромное историческое значение Томоса об автокефалии ПЦУ. Он отметил, что естественная и ненаглядная духовность является неотъемлемой добродетелью украинского народа и стержнем заветной государственности Украины.
Свое обращение политзаключенный закончил словами "Слава Украине!".
- 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Несмотря на голодание Балуха, администрация СИЗО не считала его таким голодающих как он согласился есть сухари и пить кисель.
- Оккупационный суд принял еще один приговор Балуху - на 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.
- Адвокат Балуха Дмитрий Динзе сообщил, что политзаключенному осталось отсидеть чуть больше года .
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