Балух выйдет на свободу более чем через год
4 октября, 2018, 16:26
Осужденному в Крыму украинскому общественному активисту Владимиру Балуху осталось отбывать наказание чуть больше года
Об этом заявил адвокат активиста Дмитрий Дінзе, сообщает "Крым.Реалии".
По его словам, Балух по приговору уже отбыл 2 года и 9 месяцев.
"Мы надеемся, что в ближайшее время он выйдет на свободу. Как раз подошел срок условно-досрочного освобождения. Мы как раз можем, когда он поступит в колонию, писать на УДО и просить его освобождения в ближайшее время. С учетом инноваций в уголовно процессуальном законодательстве (России, - ред.), в настоящее время он может рассчитывать на короткий срок отбытия наказания. Потому что, как мы посчитали, посмотрим еще решения суда - по приговору он уже отбыл 2 года и 9 месяцев. Ему осталось еще чуть больше года", - рассказал Динзе.
- Напомним, Балух был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района захваченного россиянами украинского Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- 4 августа мужчину осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке.
- Украинская прокуратура установила личности около 20 человек, которые причастны к незаконному преследованию Балуха во временно оккупированном Крыму.
- Напомним, что "Верховный суд" оккупированного Крыма "смягчил" приговор украинскому активисту Владимиру Балуху на 1 месяц.
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