Балух выйдет на свободу более чем через год

4 октября, 2018, 16:26

Осужденному в Крыму украинскому общественному активисту Владимиру Балуху осталось отбывать наказание чуть больше года

Об этом заявил адвокат активиста Дмитрий Дінзе, сообщает "Крым.Реалии".

По его словам, Балух по приговору уже отбыл 2 года и 9 месяцев.

"Мы надеемся, что в ближайшее время он выйдет на свободу. Как раз подошел срок условно-досрочного освобождения. Мы как раз можем, когда он поступит в колонию, писать на УДО и просить его освобождения в ближайшее время. С учетом инноваций в уголовно процессуальном законодательстве (России, - ред.), в настоящее время он может рассчитывать на короткий срок отбытия наказания. Потому что, как мы посчитали, посмотрим еще решения суда - по приговору он уже отбыл 2 года и 9 месяцев. Ему осталось еще чуть больше года", - рассказал Динзе.