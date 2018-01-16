Украинец Балух проведет 3 года и 7 месяцев в колонии-поселении - приговор "суда" Крыма
16 января, 2018, 14:30
Так называемый Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до трех лет и семи месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч грн)
Об этом сообщает издание "Радио Свобода".
До этого прокурор попросил для обвиняемого 5 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии-поселении и оплате штрафа около 9,2 тыс. гривен.
Отметим, Балуха был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения. Он также указал на то, что никто не заставит его полюбить "новую родину", а Украина все равно победит.
- 4 августа 2017 года мужчину осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке.
- Украинская прокуратура установила личности около 20 человек, которые причастны к незаконному преследованию Балуха в временно оккупированном Крыму.
- 29 августа стало известно, что россияне завели на него новое уголовное дело.
- 29 ноября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма удовлетворил апелляцию защиты Балуха и отменил решение Раздольненского суда полуострова о его аресте.
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