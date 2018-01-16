Украинец Балух проведет 3 года и 7 месяцев в колонии-поселении - приговор "суда" Крыма

16 января, 2018, 14:30

Так называемый Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до трех лет и семи месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч грн)

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

До этого прокурор попросил для обвиняемого 5 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии-поселении и оплате штрафа около 9,2 тыс. гривен.

Отметим, Балуха был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.

Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения. Он также указал на то, что никто не заставит его полюбить "новую родину", а Украина все равно победит.