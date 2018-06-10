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Администрация СИЗО не считает Балуха голодающим, - правозащитница

Администрация СИЗО в Симферополе не считает украинского активиста Владимира Балуха голодающим с тех пор, как он стал есть сухари и пить кисель.

Об этом в комментарии изданию "Крым.Реалии" сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Она напомнила, что Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент уговорил украинца употреблять минимальный набор продуктов, чтобы избежать опасности для жизни и здоровья.

"Владимир согласился, и, как мы знаем, стал употреблять только кисель, иногда мед и максимум сухари. В какой-то момент администрация колонии узнала о киселе и решила снять его с формальной голодовки. Есть определенный режим, когда администрация ставит человека на учет голодовки, вот они и сняли его с этого учета, и считают, что голодовку он не ведет... Балуха перестал посещать врач из медсанчасти при СИЗО, хотя обязан регулярно обследовать заключенных, которые объявили голодовку", – сообщила Скрипник.

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