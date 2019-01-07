Увидеть Томос в Киеве можно только до сегодняшнего вечера

7 января, 2019, 17:23

Томос будет представлен для всеобщего обозрения в Трапезном храме Софии Киевской только до 19:00 7 января, сообщил настоятель храма отец Петр

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ранее во время трансляции Рождественского богослужения из Софийского собора представитель Минкультуры сообщил, что томос "вернется на некоторое время в Стамбул для подписи членами синода Вселенского патриархата".

"Это очень важная реликвия, имеет большую ценность для церкви для государства. Далее мы подумаем, где его хорошо положить, возможно, будет сделано копию. Мы только ночью сегодня прилетели. Что было, на том и решили остановиться. Кроме того, сегодня Рождество и хотели связать одно с другим. Завтра мы это все решим, будет собираться руководство и решит, как и что дальше будет ", - сообщил отец Петр.

Посмотреть на Томос пришли сотни людей, очередь из желающих выстроилась за рамки ворот Софии Киевской.

Как сообщил отец Петр, документ, который положили между толстыми слоями стекла, позволяют фотографировать, однако приблизиться к нему вплотную или прикоснуться невозможно - желающим помешают охранники, которые являются работниками Госслужбы охраны.

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