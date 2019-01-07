Томос временно вернется на Фанар для подписей, - Минкульт
7 января, 2019, 15:23
Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернется на некоторое время в Стамбул для подписи членами синода Вселенского патриархата, сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".
"Томос до вечера выставлен для того, чтобы кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ ... В ближайшие дни он вернется в Стамбул к Константинопольскому патриархату, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом . Затем там должны быть подписи всех членов Вселенского святейшего синода патриархата ", - сказал он.
"Буквально через два дня состоится синод, где это будет сделано, и тогда уже томос, окончательно и навсегда, вернется в Украину и будет храниться в особых условиях", - добавил Юраш.
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- Напомним, 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
- Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление Томосу - еще одним Актом провозглашения независимости Украины .
- Глава Украинской Греко-Католической церкви Святослав поздравил соотечественников с получением Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.
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