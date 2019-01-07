Томос временно вернется на Фанар для подписей, - Минкульт

7 января, 2019, 15:23

Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернется на некоторое время в Стамбул для подписи членами синода Вселенского патриархата, сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

"Томос до вечера выставлен для того, чтобы кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ ... В ближайшие дни он вернется в Стамбул к Константинопольскому патриархату, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом . Затем там должны быть подписи всех членов Вселенского святейшего синода патриархата ", - сказал он.

"Буквально через два дня состоится синод, где это будет сделано, и тогда уже томос, окончательно и навсегда, вернется в Украину и будет храниться в особых условиях", - добавил Юраш.

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