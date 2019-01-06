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Томос - еще один Акт провозглашения независимости Украины, - Порошенко


фото: twitter
Петр Порошенко назвал получение Томоса об автокефалии Православной церковью Украины - еще одним Актом провозглашения независимости государства

Об этом Порошенко заявил в Стамбуле после официальной церемонии предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, сообщает Эспрессо.TV .

"Только что свершилась великая историческое дело, в котором Бог с нами, и мы были с Богом - Автокефальная Православная Церковь Украина получила Томос от Вселенского Патриарха!

Господь увидел борьбу украинского народа за независимость. Он услышал наши молитвы. Он должным образом воздал нам по трудах наших. Ему стало угодно, чтобы его святейшество Варфоломей и синод Константинопольской Церкви-Матери сказали долгожданное "да!" независимой церкви в Украине! ", - сказал Порошенко.

По словам президента Украины, Томос укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан.

"Радуемся, что вселенский патриарх как духовный проводник православного люда, как фигура глобального масштаба услышал наш голос и наши просьбы. Неутомимая труд его святейшества на духовной ниве навсегда останутся в истории Церкви и в истории народов, особенно православных.

Томос - фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Он укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью ", - подчеркнул Порошенко.

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