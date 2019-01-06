Глава УГКЦ Святослав поздравил православных с получением Томоса

6 января, 2019, 12:42

Глава Украинской Греко-Католической церкви Святослав поздравил соотечественников с получением Томоса об автокефалии Православной церкви Украины

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ .

"Поздравляю братьев православных с этой, без преувеличения, историческим событием, на которую ждало наше общество, в частности православное сообщество, на протяжении веков. И Материнская Церковь древнего Константинополя сделала шаг на встречу своим детям в Украине", - сказал предстоятель во время ежегодного рождественского интервью для "5 канала".

По убеждению Блаженнейшего Святослава, сегодня мы еще до конца не понимаем, какое значение будет иметь это событие на будущее.

"Думаю, мы до конца сегодня еще не осознаем этого. Но то, что она будет иметь значительное влияние, это сегодня очевидно. Думаю, здесь уже можно усмотреть несколько измерений этого влияния. Прежде всего - наследники Киевского христианства в Украине: православные, греко-католики действительно смогут лучше узнать свою тождественность, кем мы есть, как дети нашей Киевской Церкви. Мы сможем открыть правду о наших корнях".

Также Глава УГКЦ видит в объединении православных церквей Украины способность Украины победить российского агрессора.

"Почему? Потому что когда мы растем во внутреннем единстве, единства, консолидирует наш народ, устраняет линии раздоров, расколов, которые есть между нами, мы становимся сильнее. Наша христианское единство может стать необходимой платформой для единства народного, общественного, единства государственного. И тогда, конечно, мы сможем противостоять всем внешним силам, которые пытаются уничтожить нашу церковную, национальную тождественность, а также уничтожить нашу с вами государственность - соборность украинского народа, столетие восстановление которой мы торжественно праздновать в этом году", - сказал Блаженнейший Святослав.