Варфоломей вручил Епифанию Томос об автокефалии Православной церкви Украины
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
6 января 2019 во время божественной литургии в патриаршем храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей передал Томос предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
Церемония вручения Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины состоялась во время совместной литургии Варфоломея и Епифания.
Перед церемонией вселенский патриарх Варфоломей обратился к собравшимся с речью и объявил о передаче Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.
После этого Варфоломей передал свиток с Томосом и посох Епифанию.
На церемонии вручения присутствовали президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, представители украинского духовенства и другие члены делегации.
- Напомним, 5 января Петр Порошенко обратился к гражданам Украины в связи с подписанием Томосу вселенским патриархом Варфоломеем .
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