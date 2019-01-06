Варфоломей вручил Епифанию Томос об автокефалии Православной церкви Украины

6 января, 2019, 10:15

6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

6 января 2019 во время божественной литургии в патриаршем храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей передал Томос предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

Церемония вручения Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины состоялась во время совместной литургии Варфоломея и Епифания.

Перед церемонией вселенский патриарх Варфоломей обратился к собравшимся с речью и объявил о передаче Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.

После этого Варфоломей передал свиток с Томосом и посох Епифанию.

На церемонии вручения присутствовали президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, представители украинского духовенства и другие члены делегации.