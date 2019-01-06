Томос уже в Киеве

6 января, 2019, 20:55

Самолет с Томосом об автокефалии Православной церкви Украины вечером в воскресенье, 6 января 2019 года, приземлился в Киеве

Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на один из украинских телеканалов.

"Нам точно известно, что Томос уже в Украине. Его кортежем доставят в Софию (София Киевская - ред.)", - говорится в сообщении.

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При этом президент Петр Порошенко у себя на Facebook призвал всех неравнодушных украинцев собраться завтра, 7 января, в 10.00 на столичном Софийской площади, чтобы совместно помолиться Господу Богу за то, что возродил и утвердил единую поместную Православную церковь Украины.

После торжественного богослужения документ ежедневно можно будет увидеть в Святой Софии.