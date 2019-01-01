Письма и посылки дороже: Укрпочта повысила тарифы с 1 января
1 января, 2019, 16:30
Тарифы на доставку посылок весом до 1 кг в тарифе "Стандартный" будут повышены в среднем на 10%, в тарифе "Экспресс" - на 20%. Для посылок с большим весом повышение менее значительна.
Стоимость доставки писем и посылок с сегодняшнего дня вырастет на 10-20%
Об этом сообщает пресс-служба АО "Уккрпошта".
Отмечено, что тарифы на пересылку почтовых отправлений (письма, открытки) в пределах Украины повышаются в среднем на 10%.
Тарифы на доставку посылок весом до 1 кг в тарифе "Стандартный" будут повышены в среднем на 10%, в тарифе "Экспресс" - на 20%. Для посылок с большим весом повышение менее значительна.
Вместе с тем, в тарифе "Экспресс" отменяется доплата в 12 грн за доставку в село.
Читайте также: “Укрпочта” на новый лад. Как меняется главная почта страны
- Ранее Укрпочта заявила, что не будет доставлять пенсии с 1 января 2019 из-за неприбыльности отделений в сельской местности.
- 26 октября Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения выполнения "Укрпочтой" доставки пенсий украинском.
- 20 ноября Кабинет Министров предусмотрел выделение 500 млн гривен Пенсионному фонду Украины на возмещение расходов ОАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.
- 12 декабря президент Петр Порошенко порекомендовал генеральному директору "Укрпочты" Игорю Смелянскому " пересмотреть свою зарплату ".
- 21 декабря Укрпочта достигла согласия с Пенсионным фондом по доставке и выплате пенсий в 2019 году.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-