Гройсман обещает, что "Укрпочта" и в дальнейшем будет доставлять пенсии

26 октября, 2018, 22:25

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения выполнения "Укрпочтой" доставки пенсий украинцам

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В частности, Гройсман предложил менеджменту "Укрпочты" уволиться в случае, если они не согласны с важностью этой социальной функции.

"Это недопустимо - не доносить пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Если менеджмент "Укрпочты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу", - заявил премьер.

Он напомнил, что недавно в "Укрпочту" был назначен независимый наблюдательный совет и Кабмин планирует обратиться к ней с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство компании.

По словам Гройсмана, если компании не хватает средств - можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые преобразуют "Укрпочту" в прибыльный бизнес.