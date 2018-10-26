Гройсман обещает, что "Укрпочта" и в дальнейшем будет доставлять пенсии
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
В частности, Гройсман предложил менеджменту "Укрпочты" уволиться в случае, если они не согласны с важностью этой социальной функции.
"Это недопустимо - не доносить пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Если менеджмент "Укрпочты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу", - заявил премьер.
Он напомнил, что недавно в "Укрпочту" был назначен независимый наблюдательный совет и Кабмин планирует обратиться к ней с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство компании.
По словам Гройсмана, если компании не хватает средств - можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые преобразуют "Укрпочту" в прибыльный бизнес.
- Напомним, ранее генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что "Укрпочта" с 1 января 2019 года не будет доставлять пенсии.
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