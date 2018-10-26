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"Укрпочта" с 1 января не будет доставлять пенсии


фото: UA.News
Компания приняла такое решение из-за неприбыльности отделений в сельской местности

Об этом генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил в интервью изданию "Правительственный Курьер".

Смелянский заявил, что компания подготовила антикризисный план, который введут с 1 ноября. Это означает, что Укрпочта вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий. С 1 января 2019 года не будет доставлять пенсии, закроет 5-7 тысяч стационарных отделений, уволит часть административного и производственного персонала.

"Только из-за убыточных тарифов на доставку пенсии и затягивания процесса их доведения до уровня себестоимости за нынешний год компания терпит убытки почти миллиард гривень, и это только на одной услуге",- добавил Смелянский.

Компания планирует переориентироваться на строительство почтово-логистического и финансового бизнеса в городах, а также там, где это целесообразно и прибыльно". Универсальные услуги, как и раньше, они будут во всей стране.

 

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