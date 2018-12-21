"Укрпочта" договорилась с Пенсионным фондом относительно доставки пенсий

21 декабря, 2018, 20:42

"Укрпочта" достигла соглашения с Пенсионным фондом по доставке и выплате пенсий в 2019 году

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Филиалы Укрпочты во всех областях Украины подписали соответствующие протоколы с региональными управлениями ПФУ. В ближайшее время ожидается заключение соответствующих соглашений между Пенсионным фондом и Укрпочтой.

Кроме того, в компании обещают трудоустроить на вакантные должности бывших работников, если те изъявят такое желание. Сейчас в Укрпочте доступны 1,2 тыс вакансий почтальонов и 667 - операторов. 1 ноября 2018 Укрпочта заявила о сокращении админперсонала на 30%.

Также в планах компании - восстановить в ближайшее время работу более 50 отделений связи, а также запустить 11 новых.