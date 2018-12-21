"Укрпочта" договорилась с Пенсионным фондом относительно доставки пенсий
21 декабря, 2018, 20:42
"Укрпочта" достигла соглашения с Пенсионным фондом по доставке и выплате пенсий в 2019 году
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Филиалы Укрпочты во всех областях Украины подписали соответствующие протоколы с региональными управлениями ПФУ. В ближайшее время ожидается заключение соответствующих соглашений между Пенсионным фондом и Укрпочтой.
Кроме того, в компании обещают трудоустроить на вакантные должности бывших работников, если те изъявят такое желание. Сейчас в Укрпочте доступны 1,2 тыс вакансий почтальонов и 667 - операторов. 1 ноября 2018 Укрпочта заявила о сокращении админперсонала на 30%.
Также в планах компании - восстановить в ближайшее время работу более 50 отделений связи, а также запустить 11 новых.
- "Укрпочта" заявила, что не будет доставлять пенсии с 1 января 2019 года из-за неприбыльности отделений в сельской местности.
- 26 октября Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения выполнения "Укрпочтой" доставки пенсий украинцам.
- 20 ноября Кабинет Министров предусмотрел выделение 500 млн гривен Пенсионному фонду Украины на возмещение расходов ОАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.
- 12 декабря президент Петр Порошенко порекомендовал генеральному директору "Укрпочты" Игорю Смелянскому "пересмотреть свою зарплату"
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