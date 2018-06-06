“Укрпочта” на новый лад. Как меняется главная почта страны

6 июня, 2018, 12:06

Ульяна Букатюк

Новый бренд, современные отделения, мобильное приложение, расчет карточкой и даже кредитование. Что изменилось в “Укрпочте” и чего ждать в дальнейшем

В “Укрпочте” обещают компьютеризацию отделений, более высокие зарплаты работникам, модернизацию почты в селах и посматривают на рынок финансовых услуг. Все это хотят реализовать без единой государственной копейки. Как может выглядеть государственная почта страны уже скоро

Ребрендинг и новые отделения

В апреле 2016 года “Укрпочту” возглавил Игорь Смелянский, у которого за плечами 17 лет опыта в управлении в Украине и США и диплом МВА в Georgetown University. В июле 2017 года “Укрпочта” стала публичным акционерным обществом (ПАО). Что еще изменилось на государственном предприятии за это время?

Компания активно взялась за рекламу. В апреле 2017 года “Укрпочта” изменила логотип и провела ребрендинг, появилась новая услуга SmartBox (пользователь покупает только коробки для посылок разного габарита, а цена за доставку уже включена, независимо от веса посылки).

Если еще несколько лет назад для того, чтобы доставить посылку уходило два-три дня, то сейчас 94% писем и посылок доставляют на второй день, уверяют в УП.

“Укрпочта” обновляет автопарк. По словам главы почты Игоря Смелянского, только за пять последних месяцев куплено новых машин больше, чем за 5 лет до этого.

Также в Киеве уже появились первые отделения нового формата: с примерочными, терминалами и без очередей.

Меняют подход к работе с клиентом и за пределами отделения.16 мая УП презентовала обновленный контактный центр. Отныне работники почты общаются с клиентами по телефону, электронной почте, в социальных сетях и мессенджерах. Чат-боты уже есть у “Укрпочты” Facebook Mesenger, Telegram и Viber. За хамство обещают увольнение.

Заметно, что компания пытается привлечь к себе внимание младшего поколения. Например,“Укрпочта” открыла на Крещатике арт-хаб с коворкингом и кофейней.

Кроме того, недавно запустили бета-версию мобильного приложения. С его помощью можно найти ближайшее к себе отделение, определить индекс по адресу, рассчитать стоимость доставки, оформить отправление онлайн, чтобы не ждать на почте, вызвать курьера. Интересной также есть услуга заказа именной марки - для этого достаточно загрузить фото.

Компания активно и часто очень удачно пользуется социальными сетями. Например, в мае прошлого года, когда в Украине заблокировали российские интернет-ресурсы, УП напомнила, что может помочь в общении.

Кроме того, госкомпания участвует в разнообразных благотворительных мероприятиях. Например, во время Книжного Арсенала УП давала возможность оформить подписку на газеты и журналы для детей-сирот.

“Укрпочта” стала партнером благотворительной организации All-Ukrainian Network of People Living with HIV. Акцию поддержал известный певец Элтон Джон. Через УП можно бесплатно заказать селф-тест на ВИЧ с доставкой в любое отделение.

Модернизация почты в селах

Недавно в рейтинге Всемирного почтового союза (ВПС) Украина по индексу почтового развития (2IPD) заняла 33 место. Всего в рейтинг попало 173 почтовые оператора.

Поэтому мы обошли почты Норвегии, Израиля, РФ и Грузии. За последний год Украина поднялась в рейтинге на 7 позиций.

“Укрпочте” удалось обойти почты более развитых стран и проводить необходимые изменения без привлечения государственных денег, отмечает Смелянский.

В IV квартале 2017 года компании удалось выйти на прибыль 212,8 млн грн, однако по итогам года убытки “Укрпочты” составили 203 млн грн.

Наибольшие расходы в прошлом году компания несла на персонал. Согласно данным годового отчета, затраты на ФОТ и ЕСВ составляли 74% от общих расходов “Укрпочты” в 2017 году.

В отчете говорится, что в прошлом году зарплата работников “Укрпочты” выросла на 37,5%, а фонд оплаты труда с начислениями вырос на 1,12 млрд грн. Кое-где ставка выросла в 2-2,5 раза. Правда, это было скорее вынужденное повышение, ведь пришлось “подтягивать” все под новую минимальную зарплату.

Для того, чтобы выдержать такие расходы, в УП серьезно взялись за экономию и эффективность. Например, "Укрпочта" сдает помещения в аренду через Prozorro. Также благодаря этой системе на тендерах удалось сэкономить $14,29 млн, говорится в отчете МИУ.

Для более эффективной работы “Укрпочта” закроет часть отделений в небольших селах (где живет меньше 2 тыс. жителей).

Таких отделений в УП 80%. В компании объясняют необходимость закрытия отделений тем, что они не работают полный день.

Зато в УП предлагают другой формат работы в селах - почтальонов пересадят на авто. В них должен быть полный рабочий день и повышенная зарплата. Обещают, что с помощью GPS в каждую машину и статус отправления можно будет видеть онлайн, поэтому это должно даже улучшить качество услуг. Пилотный проект опробуют в Черниговской области.

Также до конца года в “Укрпочте” обещают компьютеризовать 40% сельских отделений. Из 11,5 тысяч отделений компьютеры имели только 20%, причем их возраст был более 16 лет. Впрочем, удастся ли это, пока непонятно.

“Кто не пытался компьютеризировать село - тот не видел настоящую Украину”, - жалуется Смелянский на своей странице в Facebook. -”Закупили технику - нет каналов связи. Есть провода - медленный интернет. Подключились к спутнику - работники боятся компьютеров. Научили работников - выключается электричество. И еще решетки на окна надо поставить”.

Теперь еще и банкинг

В транспортной стратегии 2030 Мининфраструктуры рассчитывает, что в 2030 году “Укрпочта” будет занимать более 70% почтового рынка.

Сейчас УП обрабатывает около 20% рынка почтовых посылочних отправлений.

Впрочем разрыв с конкурентами все еще значительный. Например, в прошлом году “Новая почта” обработала свыше 145 млн посылок, в то время как УП - лишь 21 млн.

С “Новой почтой” в госпредприятия в последнее время продолжаются перепалки. Хотя за конкурента в НП госкомпанию не признают:

“ Укрпочта“ считает себя нашим конкурентом. А мы ее - нет. Насколько я знаю, мы для них являемся бенчмарком”, - заявил в апреле основатель “Новой почты” Вячеслав Климов в интервью ЦТС.

Впрочем в ноябре НП пожаловалась на “Укрпочту” в Антимонопольный комитет. Основанием для обращения "Новой почты" в АМКУ стало право "Укрпочты" арендовать государственную и коммунальную недвижимость за 1 грн в год.

В мае “Новая почта” подала в суд на НБУ после того, как регулятор разрешил “Укрпочте” в апреле получить лицензию на перевод денег в национальной валюте, не открывая счетов. Также НБУ зарегистрировал соглашения об участии “Укрпочты” в международных платежных системах.

Зачем “Укрпочте” банкинг? “Около 10 млн украинцев (четверть населения) не живет в пределах 5 км от банка”, - поясняет в интервью UBJ Смелянский. - “Но почтовые отделения там есть. Итальянские почтовые сервисы зарабатывают 80% своих доходов именно благодаря банкингу”.

Поэтому “Укрпочта” планирует стать финансовым супермаркетом и начинает с банковских услуг.

Уже вскоре в отделах УП можно будет рассчитаться карточкой через платежные терминалы Укрпочты, на сайте или в приложении. Также в отделениях можно будет получать наличные с платежных карт. До конца сентября УП обещает установить около 5 тыс. терминалов в своих отделениях для приема платежных карт.

Также в отделениях “Укрпочты” теперь можно оформить кредит от “ПриватБанка”. Кредит можно оформить на любые нужды до 50 тыс. грн сроком до 24 месяцев.