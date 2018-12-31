Санкции против России нужно сохранить и усилить, - Дуда
Об этом он сказал в эфире телеканала tvp.info .
"Я считаю, что реакция должна быть решительной. Что это значит? Это значит, что санкции есть, и они должны действовать. Их также надо проанализировать, поскольку их можно подготовить еще лучше, чтобы они донимали еще больше, чтобы России было сложнее с ними ", - заявил Дуда.
Он также сказал, что сложно понять поддержку проекта "Северный поток-2", который сохраняет гегемонию Газпрома на европейском рынке.
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"То, что в ЕС нет решительного" стоп "для Газпрома, Газпром себя популяризирует в ЕС, а многие страны Евросоюза и их лидеры спокойно на это соглашаются, является чем-то, с чем я не могу смириться", - сказал президент РП.
Он отметил, что все время дискутирует по этому поводу со своими европейскими коллегами.
- Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций, а также предлагают Европе газ вместо российского.
- Польша заявила, что не прекратит блокировать строительство "Северного потока-2". США предупредили о "много средств" остановить "Северный поток-2".
- 12 декабря Конгресс США принял резолюцию против "Северного потока-2" .
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