Санкции против России нужно сохранить и усилить, - Дуда

31 декабря, 2018, 11:23

Президент Польши Анджей Дуда.заявив, что санкции против России должны действовать, а после детального анализа их, возможно, надо будет усилить

Об этом он сказал в эфире телеканала tvp.info .

"Я считаю, что реакция должна быть решительной. Что это значит? Это значит, что санкции есть, и они должны действовать. Их также надо проанализировать, поскольку их можно подготовить еще лучше, чтобы они донимали еще больше, чтобы России было сложнее с ними ", - заявил Дуда.

Он также сказал, что сложно понять поддержку проекта "Северный поток-2", который сохраняет гегемонию Газпрома на европейском рынке.

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"То, что в ЕС нет решительного" стоп "для Газпрома, Газпром себя популяризирует в ЕС, а многие страны Евросоюза и их лидеры спокойно на это соглашаются, является чем-то, с чем я не могу смириться", - сказал президент РП.

Он отметил, что все время дискутирует по этому поводу со своими европейскими коллегами.