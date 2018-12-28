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Экс-директор аэропорта Николаева признался в подкупе

Михаил Галайко
Михаил Галайко
фото: nikvesti
Экс-директор аэропорта Николаева Михаил Галайко признался в подкупе председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Сегодня Центральный райсуд Николаева утвердил соглашение Галайко с прокуратурой, согласно которому он признан виновным в попытке подкупа председателя Николаевской ОГА. С помощью взятки Галайко пытался решить вопрос продления трудового договора.

"Суд, приняв во внимание, что экс-чиновник полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с испытательным сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сумму неправомерной выгоды - 700 тыс. грн - отнесли в пользу государственного бюджета.

  • 28 декабря директор международного аэропорта "Николаев" предлагал председателю Николаевского ОГА взятку в размере 700 тысяч гривен.
  • Тогда же его поймали с поличным Нацполиция совместно с прокуратурой.
  • 29 декабря областной прокурор Тарас Дунас заявил, что Михаил Галайко предлагал председателю ОГА в целом 2,5 млн грн взятки, а 700 тыс. были лишь первой частью.
  • Он также отметил, что на коммунальном предприятии "Николаевский международный аэропорт" проведут полный аудит, чтобы выявить происхождение денег на взятку.
  • Экс-руководитель коммунального предприятия "Международный аэропорт "Николаев" Михаил Галайко вышел на свободу после того, как его адвокаты внесли залог в размере 2.5 млн гривен.
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