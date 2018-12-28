Экс-директор аэропорта Николаева признался в подкупе

28 декабря, 2018, 15:53

Экс-директор аэропорта Николаева Михаил Галайко признался в подкупе председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Сегодня Центральный райсуд Николаева утвердил соглашение Галайко с прокуратурой, согласно которому он признан виновным в попытке подкупа председателя Николаевской ОГА. С помощью взятки Галайко пытался решить вопрос продления трудового договора.

"Суд, приняв во внимание, что экс-чиновник полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с испытательным сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сумму неправомерной выгоды - 700 тыс. грн - отнесли в пользу государственного бюджета.