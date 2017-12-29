Аудит проверит аэропорт Николаева, откуда директор взял деньги на взятку

29 декабря, 2017, 13:24

В коммунальном предприятии "Николаевский международный аэропорт" проведут полный аудит и проверку происхождения 700 тыс. грн, которые предназначались для дачи взятки главе Николаевской ОГА Алексею Савченко

Об этом во время брифинга сообщил прокурор Николаевщины Тарас Дунас, передает "Укринформ".

"Перед нами поставлена задача проверить происхождение этих денег, которые этот нечестный руководитель должен был передать главе ОГА Алексею Савченко. Следствие должно установить, откуда эти деньги получены, каким способом они были собраны, при каких обстоятельствах конвертируемы в наличные деньги и стали предметом взятки", - отметил Дунас.

Он также подчеркнул, что это "беспрецедентный случай в Украине, чтобы человеку, который занимает такую высокую должность, предлагали взятку".