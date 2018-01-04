Экс-глава николаевского аэропорта вышел под залог 2,5 млн гривень, - СМИ
Об этом сообщает издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на источник в Нацполиции Николаевской области.
Галайко вышел из СИЗО на свободу после оплаты залога в размере 2,5 млн гривень. Произошло это вечером 3 января. В изолятор пришли адвокаты обвиняемого и показали квитанцию о полной оплате залога. Полиция не нашла причин в дальнейшем задерживать Галайко и отпустила его.
По информации источника в Нацполиции, оперативники Департамента защиты экономики уже планируют проверить происхождение денег, которые внесли в качестве залога.
28 декабря директор международного аэропорта "Николаев" предлагал главе Николаевской ОГА взятку в размере 700 тыс. гривень.
Тогда же его поймали с поличным Нацполиция совместно с прокуратурой.
29 декабря областной прокурор Тарас Дунас заявил, что Михаил Галайко предлагал главе ОГА в целом 2,5 млн грн взятки, а 700 тыс. были лишь первой частью.
Он также отметил, что на коммунальном предприятии "Николаевский международный аэропорт" проведут полный аудит, чтобы выявить происхождение денег на взятку.
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