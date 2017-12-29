Луценко рассказал, за что глава аэропорта Николаева предлагал Савченко взятку
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
Он заявил, что глава аэропорта получил эти средства в качестве "отката" от руководителя ООО "Автомагистраль".
"Указанные средства коррупционер получил в качестве "отката" от руководителя ООО "Автомагистраль" за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 млн грн. Злоумышленник очень ошибся. Губернатор Николаевщины - еще тот профессионал боев без правил", - написал Луценко.
Генпрокурор отметил, что 28 декабря ночью Нацполиция совместно с прокуратурой задержали директора аэропорта на горячем в служебном кабинете председателя Николаевской ОГА.
"Он стал 9424 коррупционером, задержанным правоохранителями по 2017 год", - добавил Луценко.
- Напомним, 28 декабря Галайко пытался дать взятку в размере 700 тыс. грн Савченко. По этому делу открыли уголовное производство по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу.
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