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Луценко рассказал, за что глава аэропорта Николаева предлагал Савченко взятку

Директор "Николаевского международного аэропорта" Галайко Михаил предлагал главе Николаевской ОГА Алексею Савченко 700 тыс. грн взятки за продление трудового контракта

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Он заявил, что глава аэропорта получил эти средства в качестве "отката" от руководителя ООО "Автомагистраль".

"Указанные средства коррупционер получил в качестве "отката" от руководителя ООО "Автомагистраль" за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 млн грн. Злоумышленник очень ошибся. Губернатор Николаевщины - еще тот профессионал боев без правил", - написал Луценко.

Генпрокурор отметил, что 28 декабря ночью Нацполиция совместно с прокуратурой задержали директора аэропорта на горячем в служебном кабинете председателя Николаевской ОГА.

"Он стал 9424 коррупционером, задержанным правоохранителями по 2017 год", - добавил Луценко.

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