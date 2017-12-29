Луценко рассказал, за что глава аэропорта Николаева предлагал Савченко взятку

29 декабря, 2017, 13:02

Директор "Николаевского международного аэропорта" Галайко Михаил предлагал главе Николаевской ОГА Алексею Савченко 700 тыс. грн взятки за продление трудового контракта

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Он заявил, что глава аэропорта получил эти средства в качестве "отката" от руководителя ООО "Автомагистраль".

"Указанные средства коррупционер получил в качестве "отката" от руководителя ООО "Автомагистраль" за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 млн грн. Злоумышленник очень ошибся. Губернатор Николаевщины - еще тот профессионал боев без правил", - написал Луценко.

Генпрокурор отметил, что 28 декабря ночью Нацполиция совместно с прокуратурой задержали директора аэропорта на горячем в служебном кабинете председателя Николаевской ОГА.

"Он стал 9424 коррупционером, задержанным правоохранителями по 2017 год", - добавил Луценко.