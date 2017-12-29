Глава аэропорта Николаева предлагал взятку 700 тысяч грн руководителю ОГА

29 декабря, 2017, 12:00

Директор коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко пытался дать взятку 700 тысяч гривен председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко

Об этом во время брифинга сам Савченко рассказал журналистам, сообщает "Укринформ".

"Ко мне поступала информация о руководителе Николаевского аэропорта Галайко, что там происходят какие-то процессы. А вчера вечером я был шокирован тем, что этот человек принес мне взятку", - подчеркнул он.

Как рассказал прокурор Николаевщины Тарас Дунас, в Галайко во время задержания обнаружили пакет, где было 700 тысяч гривен, хотя вся сумма взятки составила более 2 миллионов гривен.

Выяснилось, что эти деньги Галайко предлагал якобы за то, чтобы с ним продлили трудовой контракт, который накануне завершился.

Директора аэропорта задержали, а в этом деле открыли уголовное производство по факту предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.