Глава аэропорта Николаева предлагал взятку 700 тысяч грн руководителю ОГА
Об этом во время брифинга сам Савченко рассказал журналистам, сообщает "Укринформ".
"Ко мне поступала информация о руководителе Николаевского аэропорта Галайко, что там происходят какие-то процессы. А вчера вечером я был шокирован тем, что этот человек принес мне взятку", - подчеркнул он.
Как рассказал прокурор Николаевщины Тарас Дунас, в Галайко во время задержания обнаружили пакет, где было 700 тысяч гривен, хотя вся сумма взятки составила более 2 миллионов гривен.
Выяснилось, что эти деньги Галайко предлагал якобы за то, чтобы с ним продлили трудовой контракт, который накануне завершился.
Директора аэропорта задержали, а в этом деле открыли уголовное производство по факту предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
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