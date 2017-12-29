Глава аэропорта Николаева хотел запихнуть в карман Савченко всего 2,5 млн грн взятки, - прокуратура

29 декабря, 2017, 14:24

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что директор "Николаевского международного аэропорта" Галайко Михаил предлагал ему 2,5 млн грн взятки

Об этом на брифинге рассказал областной прокурор Тарас Дунас, передает пресс-служба Николаевской ОГА.

Он сообщил, что 700 тыс. грн был первой частью взятки, а директор аэропорта предлагал Савченко в целом в размере 2,5 млн грн. Но тот отказался от взятки.

"Предложение прозвучало в размере 2,5 млн грн. Фактически было передано 700 тыс. Указанный факт задокументирован как дача взятки", - рассказал Дунас.

По его словам, директора аэропорта задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без по решению суда.