Глава аэропорта Николаева хотел запихнуть в карман Савченко всего 2,5 млн грн взятки, - прокуратура
29 декабря, 2017, 14:24
Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что директор "Николаевского международного аэропорта" Галайко Михаил предлагал ему 2,5 млн грн взятки
Об этом на брифинге рассказал областной прокурор Тарас Дунас, передает пресс-служба Николаевской ОГА.
Он сообщил, что 700 тыс. грн был первой частью взятки, а директор аэропорта предлагал Савченко в целом в размере 2,5 млн грн. Но тот отказался от взятки.
"Предложение прозвучало в размере 2,5 млн грн. Фактически было передано 700 тыс. Указанный факт задокументирован как дача взятки", - рассказал Дунас.
По его словам, директора аэропорта задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без по решению суда.
- Напомним, 28 декабря Галайко предлагал Савченко 700 тыс. грн взятки за продление трудового контракта.
- В аэропорту проведут полный аудит и проверку происхождения 700 тыс. грн, которые предназначались для дачи взятки.
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