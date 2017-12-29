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Глава аэропорта Николаева хотел запихнуть в карман Савченко всего 2,5 млн грн взятки, - прокуратура

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что директор "Николаевского международного аэропорта" Галайко Михаил предлагал ему 2,5 млн грн взятки

Об этом на брифинге рассказал областной прокурор Тарас Дунас, передает пресс-служба Николаевской ОГА.

Он сообщил, что 700 тыс. грн был первой частью взятки, а директор аэропорта предлагал Савченко в целом в размере 2,5 млн грн. Но тот отказался от взятки.

"Предложение прозвучало в размере 2,5 млн грн. Фактически было передано 700 тыс. Указанный факт задокументирован как дача взятки", - рассказал Дунас.

По его словам, директора аэропорта задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без по решению суда.

  • Напомним, 28 декабря Галайко предлагал Савченко 700 тыс. грн взятки за продление трудового контракта.
  • В аэропорту проведут полный аудит и проверку происхождения 700 тыс. грн, которые предназначались для дачи взятки.
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