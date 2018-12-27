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Трамп провел автограф-сессию на американской военной базе в Германии

Президент США Дональд Трамп побывал на базе вооруженных сил в Германии после того, как без предупреждения приехал в Ирак

Это стало его первым президентским визитом в расположение американских войск в этом проблемном регионе, передает "Радио Свобода".

27 декабря Трамп расписался на красных бейсболках со своим предвыборным слоганом Make America Great Again и пожал руки десяткам солдат на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии. Его самолет проводил там дозаправку на обратном рейсе из Ирака.

Трамп 26 декабря впервые прибыл с визитом в Ирак. Президентский самолет приземлился на авиабазе к западу от Багдада поздно вечером 26 декабря. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс уточнила, что Трамп и его жена Мелания хотели поблагодарить военных за службу и поздравить их с Рождеством.

Выступая перед военнослужащими, Трамп заявил, что у него нет планов сокращать военный контингент в Ираке. На территории Ирака расположены несколько военных баз США. Численность военного контингента составляет около 5000 человек.

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