Трамп провел автограф-сессию на американской военной базе в Германии
Это стало его первым президентским визитом в расположение американских войск в этом проблемном регионе, передает "Радио Свобода".
27 декабря Трамп расписался на красных бейсболках со своим предвыборным слоганом Make America Great Again и пожал руки десяткам солдат на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии. Его самолет проводил там дозаправку на обратном рейсе из Ирака.
Трамп 26 декабря впервые прибыл с визитом в Ирак. Президентский самолет приземлился на авиабазе к западу от Багдада поздно вечером 26 декабря. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс уточнила, что Трамп и его жена Мелания хотели поблагодарить военных за службу и поздравить их с Рождеством.
Выступая перед военнослужащими, Трамп заявил, что у него нет планов сокращать военный контингент в Ираке. На территории Ирака расположены несколько военных баз США. Численность военного контингента составляет около 5000 человек.
- Ранее в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии.
- Зато Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии.
- Трамп заявил, что в Сирии американская армия выполняла работу за Россию, Иран и саму Сирию в борьбе против террористической группировки "Исламское государство".
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