Трамп: США выполняли работу России в Сирии

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Выход из Сирии не был сюрпризом. Я годами выступал за такое решение. Шесть месяцев назад, когда я хотел публично (объявить о выходе американских войск из Сирии - ред.), я согласился остаться там еще некоторое время. Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами "ИГИЛ". Мы делали их работу. Пришло время вернуться домой и перестроиться", - сообщил он.

Getting out of Syria was no surprise. I've been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA