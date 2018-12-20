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Трамп: США выполняли работу России в Сирии


фото: REUTERS
В Сирии американская армия выполняла работу за Россию, Иран и саму Сирию в борьбе против террористической группировки "Исламское государство"

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Выход из Сирии не был сюрпризом. Я годами выступал за такое решение. Шесть месяцев назад, когда я хотел публично (объявить о выходе американских войск из Сирии - ред.), я согласился остаться там еще некоторое время. Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами "ИГИЛ". Мы делали их работу. Пришло время вернуться домой и перестроиться", - сообщил он.

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