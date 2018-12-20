Трамп: США выполняли работу России в Сирии
20 декабря, 2018, 15:28
В Сирии американская армия выполняла работу за Россию, Иран и саму Сирию в борьбе против террористической группировки "Исламское государство"
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.
"Выход из Сирии не был сюрпризом. Я годами выступал за такое решение. Шесть месяцев назад, когда я хотел публично (объявить о выходе американских войск из Сирии - ред.), я согласился остаться там еще некоторое время. Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами "ИГИЛ". Мы делали их работу. Пришло время вернуться домой и перестроиться", - сообщил он.
Getting out of Syria was no surprise. I've been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии.
- Зато Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии.
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