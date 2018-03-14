Гений, который 50 лет обманывал смерть. Что надо знать про Стивена Хокинга

14 марта, 2018, 15:10

Мария Гурская

Врачи пророчили ему несколько лет жизни, а он прожил полвека и успел осуществить прорывные исследования в области физики и космологии, популяризировать науку и даже сняться в кино

Хокинг - один из самых известных физиков-теоретиков современности, активный популяризатор науки и человек, который 50 лет обманывал смерть.

Как жил и работал гений, который, несмотря на паралич, продвинул научный прогресс и заставил нас смотреть на космос под другим углом.

Жизнь и болезнь

В 1963 году 22-летнему Хокингу поставили диагноз - боковой амиотрофический склероз (БАС). Это хроническое заболевание центральной нервной системы, которое в дальнейшем привело к практически полному параличу ученого.

Врачи считали, что ему осталось 2-3 года, но физик продолжал жить и заниматься научной деятельностью.

В 1985 году из-за воспаления легких ученому сделали трахеостомию - надрез на гортани, из-за чего он потерял способность говорить. Тогда же Хокинг начал пользоваться синтезатором речи, а с 1997 года - компьютером. Последний работал с помощью датчика, закрепленного у мимические мышцы щеки: именно с учетом этого была построена система его кресла.

Хокинг был женат дважды. В 1965 году он женился на студентке лингвистического факультета Кембриджского университета Джейн Уайлд. У супругов родилось двое сыновей - Роберт (1967) и Тимоти (1979), а также дочь Люси (1970). После более 20 лет совместной жизни пара распалась.

Второй раз Хокинг женился в 1995 году. Его женой стала сиделка Элайн Мэйсон, с которой ученый развелся в 2006 году.

Хокинг и кино

Несмотря на инвалидность, ученый вел активную жизнь. В 2007 году он оказался в невесомости с помощью специального самолета. Также Хокинг выступал на конференциях, появлялся в различных шоу, отвечал на вопросы пользователей Reddit .

Легендарная карьера Хокинга как физика-теоретика сделала его маленькой знаменитостью даже в Голливуде. Так, он сыграл самого себя в сериале "Теория Большого взрыва". Ученый появился в семи эпизодах, включительно с 200-м, чтобы спеть "С Днем Рождения" Шелдону через Skype.

Мультипликационный персонаж Хокинга также появлялся в 4 эпизодах "Симпсонов" и в "Футураме".

А в финале шестого сезона "Звездный путь: Следующее поколение" можно увидеть Хокинга, Альберта Эйнштейна и Исаака Ньютона в виде голограмм, которые играют в покер с лейтенантом Commander Data.

В 2014 году вышел фильм "Вселенная Стивена Хокинга" про ранние годы ученого. Роль физика исполнил актер Эдди Редмэйн, который получил "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Кроме этого, компания ВВС в 2004 году сняла фильм "Хокинг". В ней физика сыграл Бенедикт Камбербэтч. Также при участии ученого в 1991 году сняли документальный фильм "Краткая история времени".

В 2017 году Хокинг в виде голограммы появился на форуме YES-2017 в Киеве. Ученый рассказал о том, почему стоит заселять другие планеты, создавать колонии на Луне, а также об искусственном интеллекте и его возможностях.

"Смотрите на звезды, а не под ноги, будьте любознательными"

Именно с такими словами выступил ученый. Он также сказал, что желает украинцам больше свободы.

Научное наследие

Хокинг - один из основателей квантовой космологии, изучал проблемы возникновения космологической сингулярности - первичного состояния Вселенной, из которой он, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

Ученый сделал много открытий в теории черных дыр. В частности, он обнаружил, что маленькие черные дыры теряют энергию, испуская "излучение Хокинга", и испаряются. Также в 2016 году Хокинг назвал микроскопические черные дыры практически неограниченным источником энергии.

Интересно, что взгляды ученого допускают существование параллельных миров, в которых объективная действительность, которую может наблюдать человек, лишь одна из множества возможных.

Стивен Хокинг имеет 12 почетных степеней, является членом Британского научного Королевского общества и Академии наук США. Он занимает восьмое место в рейтинге "100 гениев современности" и отмечен такими наградами, как медаль Альберта Эйнштейна, премия Вольфа, премия принца Астурийского, медаль Копли, Президентская медаль Свободы и премия по фундаментальной физике.

Астрофизик уделял внимание не только научной работе, но и популяризации науки в целом. В 1998 году вышел его бестселлер "Краткая история времени". В книге на доступном для массового читателя языке объясняется суть квантовой механики и теории суперструн, рассказывается о природе времени и пространства, возникновения Вселенной и черных дыр.

Позже Гокинг написал еще несколько научно-популярных книг: "Черные дыры и молодые Вселенные" (1993), "Мир в ореховой скорлупке" (2001). В 2006 году он выпустил детскую книгу "Джордж и тайны Вселенной" в соавторстве со своей дочерью Люси.

Страшные прогнозы будущего

Хокинг не раз предупреждал человечество об опасности прогресса и прогнозировал неутешительное будущее.

Среди основных его предупреждений фигурирует выход искусственного интеллекта из-под контроля. В мае 2015 года Хокинг напомнил о восстании машин.

Ученый предупреждает, что компьютеры могут имитировать работу человеческого разума и в конце будут работать лучше него, а это может привести к гибели человечества.

Среди других предупреждений Хокинга - необратимое глобальное потепление, перенаселение Земли и фатальные для людей последствия связи с инопланетными цивилизациями.

"Я думаю, что это будет катастрофой, инопланетяне, вероятно, будут намного более развиты нас. История развитых рас, что встречали более примитивных людей на этой планете, не очень счастлива, а они принадлежали к одному виду существ. Я думаю, что мы не должны горячиться" – заявлял Хокинг в программе In Naked Science: Alien Contact, канал National Geographic, 2004 год.

Хокинг в цитатах

ВВС собрало подборку самых известных цитат ученого. Мы приведем часть из них:

Почему существует Вселенная: "Если мы найдем ответ на это, то это будет окончательный триумф человеческого разума, ибо тогда мы бы познали разум Божий" - книга "Краткая история времени", опубликованная в 1988 году.

Про религию и науку: "Существует принципиальная разница между религией, основанной на авторитете, и наукой, основанной на наблюдении и разуме. Наука победит, потому что она работает" - интервью ABC News в 2010 году.

О своем заболевании: "Мои ожидания были сведены к нулю, когда мне был 21 год. С тех пор все стало вознаграждением" - интервью The New York Times, декабрь 2004 года.

О славе: "Недостатком моей популярности является то, что я не могу ехать в любую точку мира так, чтобы меня не узнали. Мне недостаточно, чтобы я носил темные солнцезащитные очки и парик, а тележка выдает меня" - интервью израильскому телевидению, декабрь 2006 года.

О смерти: "Я жил с перспективой преждевременной смерти на протяжении последних 49 лет. Я не боюсь смерти, но я не спешу умереть. Я имею так много того, что хочу сначала сделать. Я рассматриваю мозг, как компьютер, который перестанет работать, когда его компоненты сломаются. Для сломанных компьютеров нет рая или загробной жизни; это сказка для людей, боящихся темноты" - интервью в The Guardian, май 2011 года.

Легендарный физик умер 14 марта 2018 года, на 77 году жизни в своем доме в Кембридже. Впоследствии с заявлением выступили его дети - Люси, Роберт и Том, процитировав отца:

"Мы глубоко опечалены тем, что наш отец умер сегодня. Он был великим ученым и необычным человеком, чьи работы и наследие будут жить долгие годы. Он однажды сказал: "Земля не была бы большой частью Вселенной, если бы не стала домом для людей, которых вы любите". Мы будем скучать по ним".