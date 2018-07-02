Астрономы впервые сделали фото "рождения" планеты
Об этом говорится на сайте ЕЅО. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
На снимке планета PDS 70b прокладывает себе путь через диск материи, окружающий молодую звезду PDS 70 в созвездии Кентавра в 370 световых годах от Земли.
Справка:
Протопланетний диск или проплод (англ. proplyd, protoplanetary disk) — диск плотного газа, который вращается вокруг молодой, недавно сформированной протозвезды, из которого впоследствии образуются планеты.
Темное пятно в центре этого снимка - это "искуственная Луна", маска, которой астрономы пользуются, чтобы блокировать излучение звезды и увидеть объекты в ее окрестностях.
Вокруг темного пятна, за которым скрывается звезда PDS 70 , находится протопланетный диск - раскаленная материя, из которой формируется планета PDS 70b, видная на снимке как яркое пятно справа.
Расстояние от звезды до планеты ученые оценили в три миллиарда километров - примерно как от Солнца до Урана. Несмотря на большое расстояние от звезды, температура на поверхности планеты очень высокая - около 1000°C; это больше, чем на любой из планет Солнечной системы.
PDS 70b - газовый гигант с массой в несколько масс Юпитера. Анализ излучения "новорожденной" планеты позволил сделать выводы о ее атмосферу: видимо, она достаточно плотная и заполнена каплями жидкости или пылью.
До сих пор не удавалось наблюдать формирование планеты; назван ряд звезд-кандидатов, в дисках вокруг которых находили плотные скопления вещества, но только о PDS 70b астрономы уверенно говорят как о планету на ранних этапах формирования; другие кандидаты требуют дальнейшего изучения и могут оказаться небольшими аномалиями распределения вещества диска.
Подтвердить существование "новорожденной" планеты и сфотографировать ее ученым удалось благодаря инструменту SPHERE - большому телескопу Европейской Южной обсерватории в Чили, специально предназначенному для наблюдений за экзопланетами.
Инструмент SPHERE блокирует яркий свет звезд, его алгоритмы и оптика оптимизированы таким образом, чтобы улавливать слабый свет, фильтровать шумы и давать максимально контрастное изображение того, что происходит в непосредственной близости от звезд.
Когда SPHERE находится в режиме наблюдения, он фотографирует звезду в течение нескольких часов, а затем его алгоритмы отбраковывают сигнал, имеющий недвижимый источник (излучения звезды), и сохраняют сигнал, источник которого перемещается - излучения объектов на орбите, в том числе экзопланет.
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