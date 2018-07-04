Необычное вращение Урана является результатом столкновения с другой планетой, - ученые
Об этом исследователи из Даремского университета рассказали в своей научной работе, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.
Все планеты Солнечной системы более-менее ориентированы так же, как Солнце, а Север и Юг определяются в одном направлении. Все, кроме Урана. Синяя планета с севера на юг наклоняется на 98 градусов от орбитальной плоскости Солнца.
Ось вращения Урана лежит как бы на боку относительно плоскости вращения вокруг Солнца. Вследствие этого планета бывает обращеа к Солнцу то северным полюсом, то южным, то экватором, то средними широтами.
Кроме странной орбиты и необычного вращения Урана, планета является самой холодной в Солнечной системе, хотя находится к Солнцу ближе, чем Нептун.
"Уран лежит на боку, и ось его вращения наклонена почти под прямым углом к осям других планет в Солнечной системе. Практически с полной уверенностью можно сказать, что это следствие гигантского столкновения, но нам очень мало известно о том, как именно это произошло на самом деле, и как еще такое катастрофическое событие повлияло на планету", - рассказал руководитель исследования доктор Джейкоб Кегеррейс.
Ученые смоделировали более 50 различных сценариев столкновения, которые показали дальнейшие события на планете. Основной версией стало столкновение еще молодого Урана с ледяным объектом, который массой превышает Землю в два раза.
При этом столкновение не было лобовым - протопланета только боком задела Уран, ускорив его вращение. Кроме того, кольца и спутники Урана могут быть частицами планеты, которые откололись во время столкновения.
Событие, вероятно, произошло около 4 миллиардов лет назад, на ранних стадиях Солнечной системы.
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