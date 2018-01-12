В NASA показали, как это - лететь сквозь Туманность Ориона

12 января, 2018, 18:30

Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео полета через Туманность Ориона

Об этом говорится на сайте телескопа Hubble.

Используя фактические научные снимки и другие данные в сочетании с анимацией, команда Научного института космических телескопов в Балтиморе, штат Мэриленд и Калифорнийского технологического университета в Пасадене, штат Калифорния, создали подробную многоволновую визуализацию этой туманности, которая является ближайшей звездообразующей областью и находится в 1350 световых годах от нас.

"Возможность пролета через гобелен туманности в трех измерениях дает людям гораздо лучшее ощущение того, что такое Вселенная", - пояснил ученый-эксперт по космическому телескопу в области визуализации Фрэнк Саммерс, который возглавил команду, создавшую фильм.

"Благодаря добавлению глубины и структуры в удивительные изображения, этот полет помогает освещать миру науку, как просветительскую, так и вдохновенную", - добавил Саммерс.

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