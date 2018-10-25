Чтобы выйти из группы, "Динамо" должно выигрывать все матчи, - Хацкевич

25 октября, 2018, 10:30

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о подготовке к мату Лиги Европы с французским "Ренном"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Хацкевич отметил сильные качества "Ренна" и подчеркнул необходимость концентрации внимания.

"Мы посмотрели четыре их игры. Сочетание игроков в атаке в соперника часто меняется. Что касается стандартов, то группа атаки и защитники агрессивно играют при стандартах. Концентрация, внимание – вот что больше всего нужно. А еще лучше – чтобы этих стандартов было как можно меньше у наших ворот", - сказал Хацкевич.

По словам тренера "Динамо", результат в остальных матчах Лиги Европы выходит на первое место, а киевлянам необходимо побеждать во всех играх.

"Результат стоит на первом месте. Если мы в двух турах Лиги Европы вели в счете и сыграли вничью, значит, мы потеряли очки. Для того чтобы выходить из группы, мы должны выигрывать все матчи", - подчеркнул Хацкевич.