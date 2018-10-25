 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Чтобы выйти из группы, "Динамо" должно выигрывать все матчи, - Хацкевич


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о подготовке к мату Лиги Европы с французским "Ренном"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Хацкевич отметил сильные качества "Ренна" и подчеркнул необходимость концентрации внимания.

"Мы посмотрели четыре их игры. Сочетание игроков в атаке в соперника часто меняется. Что касается стандартов, то группа атаки и защитники агрессивно играют при стандартах. Концентрация, внимание – вот что больше всего нужно. А еще лучше – чтобы этих стандартов было как можно меньше у наших ворот", - сказал Хацкевич.

По словам тренера "Динамо", результат в остальных матчах Лиги Европы выходит на первое место, а киевлянам необходимо побеждать во всех играх.

"Результат стоит на первом месте. Если мы в двух турах Лиги Европы вели в счете и сыграли вничью, значит, мы потеряли очки. Для того чтобы выходить из группы, мы должны выигрывать все матчи", - подчеркнул Хацкевич.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать