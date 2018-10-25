Чтобы выйти из группы, "Динамо" должно выигрывать все матчи, - Хацкевич
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Хацкевич отметил сильные качества "Ренна" и подчеркнул необходимость концентрации внимания.
"Мы посмотрели четыре их игры. Сочетание игроков в атаке в соперника часто меняется. Что касается стандартов, то группа атаки и защитники агрессивно играют при стандартах. Концентрация, внимание – вот что больше всего нужно. А еще лучше – чтобы этих стандартов было как можно меньше у наших ворот", - сказал Хацкевич.
По словам тренера "Динамо", результат в остальных матчах Лиги Европы выходит на первое место, а киевлянам необходимо побеждать во всех играх.
"Результат стоит на первом месте. Если мы в двух турах Лиги Европы вели в счете и сыграли вничью, значит, мы потеряли очки. Для того чтобы выходить из группы, мы должны выигрывать все матчи", - подчеркнул Хацкевич.
- Матч "Ренн" - "Динамо" состоится сегодня и начнется в 22:00.
- К матчу с "Ренном" восстановился от травмы один из лидеров "Динамо" Беньямин Вербич.
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В стартовом матче Лиги Европы "Динамо" дома сыграло вничью с "Астаной".
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Сегодня свой матч в Лиге Европы сыграет еще один представитель Украины - "Ворскла", которая встретится в Баку с азербайджанским "Карабахом".
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