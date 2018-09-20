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"Динамо" упустило победу над "Астаной" на 95-й минуте игры

В матче первого тура Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с казахской "Астаной" со счетом 2:2

Об этом передает Еспресо.TV.

Встреча состоялась на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Лига Европы. Группа K. 1-й тур

"Динамо" (Украина) - "Астана" (Казахстан) 2:2.

Голы: Цыганков (11), Гармаш (45+2), Аничич (21), Муртазаев (90+5)

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