"Динамо" упустило победу над "Астаной" на 95-й минуте игры
20 сентября, 2018, 22:02
В матче первого тура Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с казахской "Астаной" со счетом 2:2
Об этом передает Еспресо.TV.
Встреча состоялась на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Лига Европы. Группа K. 1-й тур
"Динамо" (Украина) - "Астана" (Казахстан) 2:2.
Голы: Цыганков (11), Гармаш (45+2), Аничич (21), Муртазаев (90+5)
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- Перед стартом в Лиге Европы "Динамо" сыграло вничью с "Зарей" в чемпионате Украины.
- Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пока не будет увольнять главного тренера Александра Хацкевича.
- "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с домашней ничьей с немецким "Гоффенгаймом".
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